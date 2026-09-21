Mari Pau Huguet va obrir camí a una tele que es coneix com el palmell de la seva mà

Durant més de dues dècades, Mari Pau Huguet es va colar cada dia a les llars de Catalunya. Amb el seu somriure, la seva proximitat i un inconfusible accent lleidatà, va convertir-se en una de les cares més estimades de la televisió catalana. Una popularitat que, encara avui, es manté intacta. Pot anar arreu, que sempre l'aturen afectuosament per dir-li quant ha significat. I això no ho aconsegueix pas tothom. Només un pocs tenen el carisma i les qualitats per saber seduir tot un país.
Obrint camins als inicis de TV3
La trajectòria de Mari Pau Huguet a TV3 el 25 d’abril de 1986, quan, amb només 22 anys, es va incorporar a la televisió púbkica catalana com a conductora de continuïtat. Des d’aquell espai, presentava la programació i explicava als espectadors què podrien veure a continuació, en els primers anys d’una televisió que tot just començava a fer-se un lloc a les llars del país. Ben aviat, però, va anar molt més enllà de la continuïtat. Va participar en espais com ‘Filiprim’ i va presentar alguns dels formats més recordats de la televisió catalana, entre els quals ‘Com a casa’, ‘Bon dia, Catalunya’ i ‘L’hora de Mari Pau Huguet’. Programes en directe que van convertir-la en una figura imprescindible de les graelles matinals i de tarda. La Mari Pau va obrir camí a totes les franges del dia.
Un idil·li etern amb els espectadors
Com que l'hem convidat al Nits de Ràdio, ella ens ha pogut explicar en primera persona la relació que encara a dia d'avui manté amb els espectadors. Encara avui, moltes persones l’aturen pel carrer, li demanen un autògraf o la reconeixen només per la veu. I és que per a diferents generacions de catalans, Mari Pau Huguet no és només una presentadora: és un record d’infantesa, de tardes davant del televisor i d’una televisió feta amb proximitat, amb amabilitat i amb un somriure.
Segueix a la tele
Actualment, Mari Pau Huguet continua vinculada a TV3 i a 3Cat. Participa en el programa ‘La Sobretaula’, dedicat a descobrir pobles, tradicions i productes de quilòmetre zero, i forma part de l’equip del servei d’atenció als espectadors. A més, manté intacta la seva passió pel ball i participa en activitats vinculades al món de les orquestres i les festes majors.Una cosa està clara: la televisió pot apartar temporalment una persona de la pantalla, però no pot esborrar l’estima del públic. Mari Pau Huguet continua sent, avui, una de les grans figures de la televisió catalana. Una professional que ha obert camins, que ha acumulat hores i hores de directe i que, sobretot, ha aconseguit una cosa reservada a molt poques persones: formar part de la memòria col·lectiva de tot un país.