'Sonrisas y lágrimas, el musical' desperta emocions amb un clàssic que no passa de moda

'Sonrisas y lágrimas' (The Sound of Music) és una obra recordada sobretot per la pel·lícula que ara fa 61 anys va protagonitzar Julie Andrews, que va donar vida a una dona real, una dona que existia realment. Maria Augusta Kutschera era una jove de poc més de 20 anys que passava els seus dies entre els murs d'una abadia perquè volia ser monja. Però, en realitat, en aquell indret s'hi trobava poc còmoda, poc lliure. Ella necessitava la seva guitarra, deixar-se abraçar per les muntanyes i cantar. Aquesta era la seva passió: cantar. Es passava llargues hores desapareguda i perduda pels prats austríacs. Per això, la mare superiora va pensar que el millor seria enviar-la a una altra missió: aniria a cuidar dels fills d'un capità de la marina austrohongaresa. 7 concretament. El cinema es va encarregar d'explicar una història que Maria, un cop ja va ser Maria Von Trapp, va plasmar en un llibre. I aquesta publicació va ser la gènesi del musical, que va arribar abans del film de Hollywood.
Silvia Villaú dona un aire nou al clàssic
Abans de la represenació al Teatre Apolo de Barcelona, #LaCiutat ha pogut parlar amb els seus dos protagonistes: el capità i Maria. O el que és el mateix: Carlos Benito i Judit Gayán. Ell, que interpreta al pare Von Trapp explica que "l'adaptació s'ha fet mantenint l'essència de la història per no fallar als personatges reals. Però s'ha repensat i se li ha donat ritme i punts de comèdia per tal que sigui més emocionant encara". Per part seva, ella, que interpreta la institutriu que cuida dels fills del capità, apunta que "Julie Andrews va fer una tasca meravellosa donant forma a aquest personatge i no es perd de vista aquella interpretació, malgrat que s'adapta perquè segueixi sent actual".
Diferents generacions s'emocionen plegades
La platea del teatre està plena de famílies amb membres de totes les edats. Però aquells que s'emocionen de debò són els que ja tenen una edat. Aquelles persones que ara fa 61 anys, quan la pel·lícula 'Sonrisas y lágrimas' va arribar als cinemes, eren joves o fins i tot infants. Aquesta és la gran història de familia, que sempre s'ha gaudit en família. Per això, ara la família sencera s'emociona i fins i tot plora amb el moment en que el capità Von Trapp canta a guitarra i veu Edelweiss, la cançó dedicada a la flor de les neus. Encara que el moment més esperat per totthom és aquell que repassa les notes del pentagrama i que no hi ha ningú que no se sàpiga de memòria.
Un musical històric
La producció original de Broadway es va estrenar el 1959 i va obtenir cinc premis Tony, incloent millor musical. Dos anys més tard va arribar al West End londinenc i des de llavors s'ha pogut veure en nombroses ocasions a més de 40 països. El 1965 va ser portat a la gran pantalla sota la direcció de Robert Wise, aconseguint 5 Premis Oscar, incloent el de Millor Pel·lícula.