Per què alguns joves reincideixen? Els experts apunten als factors de risc i a la falta d'oportunitats.

L'assassinat d'un home de 45 anys a Manresa presumptament a mans d'un jove que havia sortit recentment d'un centre d'internament i es trobava en llibertat vigilada ha tornat a posar el focus sobre la multireincidència juvenil i l'ús d'armes blanques.
Els experts adverteixen, però, que no es poden fer generalitzacions. Tot i això, molts dels menors que entren en el sistema de justícia juvenil comparteixen alguns factors de risc, com ara entorns familiars desestructurats, absentisme escolar, conflictes socials i un contacte precoç amb les drogues. El catedràtic de Psicologia de la Violència Forense Antonio Andrés Pueyo explica que aquests joves acostumen a presentar "una sèrie de factors de risc" associats a conductes violentes i a l'ús d'armes blanques. Segons apunta, es tracta de perfils marcats per problemes d'adaptació social i, sovint, pel consum de substàncies. Aquests consideren legitimat l'ús de la violència.
Quan un menor ingressa en un centre d'internament, equips formats per psicòlegs, educadors i treballadors socials treballen per abordar aquestes conductes, gestionar la frustració i evitar futures reincidències. En aquest sentit, l'educadora i treballadora social Aina Nater, experta en justícia juvenil i docent a Blanquerna, destaca que la principal preocupació és evitar que la conducta delictiva es consolidi i es converteixi en una trajectòria habitual.
"La pregunta no és només quantes vegades ha delinquit un jove, sinó què està mantenint aquesta conducta i què cal modificar perquè deixi de produir-se", assenyala Nater. Els especialistes coincideixen que una de les principals dificultats apareix quan els joves abandonen els centres i retornen al mateix entorn social que havia afavorit la conducta delictiva. Pueyo recorda que, en alguns casos, els menors no perceben l'internament com una sanció especialment dissuasiva i assumeixen el càstig com un risc més de la seva forma de vida.
Per la seva banda, Nater subratlla la importància de potenciar els factors de protecció un cop finalitza l'internament. Identificar referents adults positius, mantenir vincles de confiança i oferir oportunitats reals de reinserció són elements clau perquè el canvi es consolidi.
Tant Antonio Andrés Pueyo com Aina Nater coincideixen que la possessió i els delictes relacionats amb armes blanques no són un fenomen nou, però reclamen una mirada que combini la seguretat amb la reinserció. Segons defensen, els joves necessiten una segona oportunitat real per evitar sentir-se exclosos i reduir el risc de tornar a delinquir.