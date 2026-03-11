No cantan, no bailan, no se los pierdan

Treballar amb gent a la qual aprecies i amb la que et portes bé, és fantàstic. Fer-ho amb un gran amic, és impagable. Això és el que estan vivint aquests dies en David Fernández i en Jose Corbacho, que han decidit que després d'anys de platós i d'estudis de gravació, volen fer una gira plegats. No ho fan per rebre l'aplaudiment del públic, no son vanitosos. Ho diuen obertament: ho fan per poder anar als hotels, dormir a llits ben grans i tenir l'esmorzar continental del dia següent. Vaja, són uns 'bon vivants'. Ho hem comprovat a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, a La Rambla de Barcelona, durant una entrevista a La Ciutat.
David i Jose, però no són Estopa
Fernández i Corbacho són David i Jose, però no són Muñoz. L'espectacle que presenten al Teatre Borràs de Barcelona es titula així 'David & Jose, no somos Estopa'. Els consta que als germans de Cornellà de Llobregat els ha arribat la invitació que han cursat perquè vagin al teatre a veure'ls. Però els Muñoz estan molt enfeinats i encara no han pogut atendre la petició. Per si de cas passés, aquesta parella de còmics sempre deixa dues butaques buides "per si venen els Estopa de veritat", ens comenten. Amb tot, a la pregunta de si els agradaria ser Estopa, en David Fernández ho té clar: "Qui no voldria dir hola davant de 40.000 persones i sentir com el públic esclata?", encara que en Jose Corbacho apunta que voldria ser "el del mig d'Estopa", aquella figura mítica que no existeix però que tots voldríem conèixer.
El guió imperceptible
Moltes persones que vegin aquest espectacle es pensaran que és una conversa entre amics que cada dia és diferent. Perquè sembla tot improvisat. Però no: allò que sembla més natural, és el que té guió i pensament al darrere. I passa en aquest espectacle, que en David ens confessa que té una escaleta de temes per ordre. Això sí, hi ha espais per jugar, respirar i deixar sortir personatges històrics. "Tenim una edat mental per sota de 10 anys", diu en Jose. I això es transmet en aquest espectacle que es pot veure encara uns dies més al Borràs de la plaça Urquinaona de la capital catalana.
Rodolfo Chiquilicuatre, el gran personatge
No podem passar per alt que David Fernández és per a moltes persones "el Chiquilicuatre". És a dir: l'home o el personatge que un bon dia es va presentar a la preselecció del Festival de Eurovisión i la va guanyar de manera aclaparadora. A partir d'aquell moment, ja tothom coneix la història. Aquest capítol de la vida del còmic igualadí, no falta a l'espectacle 'David & Jose, no somos Estopa'. En Fernández,... bé, en Chiquilicuatre, es va posar a la butxaca tot un país, que va fer que aquella cita musical es visqués de manera festiva i alegre. Encara avui hi ha gent que li diu pel carrer "chiqui-chiqui" de manera afectuosa. I és que la gent "va estimar la broma des del primer moment", diu Corbacho.
De gira per Catalunya... "y alrededores"
L’espectacle 'David & Jose, no somos Estopa' ha exhaurit gran part de les funcions i encara es podrà veure al Borràs els dies 11, 12, 18 i 19 d’abril. Ells fan una crida molt honesta: "compreu les entrades ja, perquè estan volant", avisa en David. "Sempre pot ser l'última actuació", dramatitza en Jose, avisant que potser podria ser l'última vegada que se'ls vegi junts perquè potser acaben "com Sonia y Selena". Humor fins l'extenuació. Això és el que està garantit amb aquests dos homes que tant ens han fet riure durant dècades i que ara s'en van de gira per Catalunya i part de l'estranger a seguir fent la vida més fàcil a la gent que els vagi a veure.
Aquí pots adquirir les entrades 🎟️ per anar a veure l'espectacle 'David y Jose, no somos Estopa' al Teatre Borràs de Barcelona.