Escoltar, interpretar o compondre música activa múltiples àrees del cervell, incloent-hi el sistema límbic, l'amígdala, l'hipocamp, el nucli accumbens i l'escorça motora, cosa que genera plaer i benestar. De tot això n'és conscient l'Àlex Soto, que aquesta temporada estival s'ha proposat posar-nos la pell de gallina i, fins i tot, arrencar-nos alguna llàgrima. En la primera setmana de programa, en la primera entrega, ho ha fet amb l'ària Nessun Dorma, composada per Giacomo Puccini i que escoltem en la veu del tenor Luciano Pavarotti. Aquesta veu única al món de la lírica va cantar en algunes ocasions al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb Montserrat Caballé, que a finals dels anys 80 del segle passat va unir el seu talent al de Freddie Mercury. L'estrella del rock i la soprano van interpretar la que avui en dia segueix sent la millor postal sonora que mai s'ha fet de la capital catalana.
Caballé, Mercury i Pavarotti són emoció a flor de pell
La música té un poder extraordinari sobre la salut de les persones. Bé ho sap l'Àlex Soto, que aquest estiu torna a l'antena d'Onda Cero Catalunya per emocionar-nos a través de les cançons.
L'Àlex Soto porta a 'La Ciutat d'Estiu' una sèrie de cançons que ens emocionen sempre i que han marcat la història de la música