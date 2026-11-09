'Busco pis': el musical que retrata tots els actors implicats a la crisi de l'habitatge

En aquest context neix Busco pis, un musical en català que es pot veure al Paral·lel de Barcelona i que aborda, amb humor i molta sàtira, les contradiccions del mercat immobiliari. L’obra, creada per Xavier Morató i Gerard Sessé, posa davant del mirall tots els protagonistes d'aquest ecosistema: els llogaters, els propietaris, les immobiliàries, els polítics, els inversors, els fons voltor i també els anomenats grans tenidors. Ningú no se salva d'una mirada crítica que vol retratar les contradiccions d'una societat on tothom pot tenir principis molt ferms… fins que té un pis —o més d’un— per llogar.
La protagonista és un reflex de la societat
El tema de l'habitatge "és un tema absolutament transversal", explica Gerard Sessé. "Tota la societat està ficada en el problema de l'habitatge, des de tots els punts de vista. Vam decidir agafar-ho tot, posar-ho dins d'un còctel i fer-ne un musical". La protagonista de la història és la Laia, una noia de 36 anys que encara viu amb els seus pares i que només vol trobar un lloc on començar la seva vida. El seu viatge la posa en contacte amb tota mena de personatges i situacions: habitacions impossibles, pisos sense ascensor, anuncis enganyosos, apartaments turístics, reformes de luxe i lloguers que semblen inassumibles.
Una Barcelona desdibuixada
'Busco pis' també parla d’una Barcelona que molts ciutadans senten que ja no reconeixen. Una ciutat on alguns veïns han marxat, on els barris es transformen i on una persona pot arribar a sentir-se estrangera a casa seva. El musical aborda, fins i tot, el fenomen de la gentrificació i la proliferació d’espais pensats per al turisme i per a una població amb un poder adquisitiu molt superior. La proposta no ofereix solucions màgiques ni explica com trobar el pis perfecte. El que fa és mostrar l'absurd d'un sistema que sovint sembla dissenyat perquè l'accés a l'habitatge sigui una competició permanent. I ho fa a través de l’humor, la música i una mirada generacional especialment reconeixible.
🎟️ Aquí pots adquirir les entrades per anar a veure 'Busco pis' al Teatre Apolo de Barcelona.