'La Brúixola d'Estiu' explicarà EN DIRECTE l'eclipsi de Sol des de Prades

Com s'explica un eclipsi a través de la ràdio? Doncs la resposta la tindrem aquesta tarda, quan a les 19h doni inici una nova edició del programa #LaBrúixoladEstiu. Aquesta serà una edició molt especial, perquè el director i conductor del programa en la seva versió estival, Joan Valentín, es traslladarà a Prades, a la província de Tarragona, que és el punt de més bona visibilitat i més prolongada en el temps d'aquest eclipsi total de Sol.
Una tarda amb els ulls posats al cel
L’especial combinarà el seguiment del fenomen amb les explicacions necessàries per entendre què està passant al cel i viure l’eclipsi amb tota la informació. Joan Valentín ha avançat a #LaCiutatdEstiu algunes de les claus d'una emissió que convertirà l'eclipsi en el gran protagonista de la tarda. Una cita excepcional que aquest programa de ràdio explicarà en directe i que marcarà un moment històric.
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