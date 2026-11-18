L’Associació Adolescència Lliure de Mòbils alerta dels efectes que poden tenir les xarxes socials i altres productes digitals sobre la salut, l’aprenentatge i les relacions dels menors. En una entrevista a La Ciutat, la presidenta de l’entitat, Marina Fernández, ha reclamat mesures més estrictes per protegir la infància i l’adolescència en l’entorn digital.
Un ús que pot desplaçar hàbits saludables
Fernández ha explicat que els estudis mèdics apunten a una relació entre l’ús intensiu de determinats productes digitals i diversos problemes de salut. Segons ha assenyalat, els adolescents poden arribar a passar gairebé quatre hores i mitja al dia a les xarxes socials, un temps que “desplaça aspectes d’hàbits de vida saludable” com l’activitat física, el descans o la interacció cara a cara.
L’entitat també alerta de la facilitat amb què els menors poden accedir a continguts inadequats. “Amb un sol clic per dir que són majors d’edat ja poden accedir a continguts perjudicials per a la seva salut”, ha advertit Fernández.
Més regulació i verificació de l’edat
Adolescència Lliure de Mòbils considera que les plataformes digitals han d’estar sotmeses a una regulació independent i no poden ser les mateixes empreses les que decideixin si els seus productes són segurs per als menors.
Fernández ha defensat que les xarxes socials es blindin, com a mínim, fins als 16 anys, i que l’accés als dispositius s’introdueixi d’acord amb el neurodesenvolupament dels infants i adolescents. També ha reclamat més suport per a les famílies i els centres educatius, perquè considera que no poden assumir sols la responsabilitat de protegir els menors davant d’un sector tecnològic amb molts més recursos.
Més de 38.000 famílies s’han adherit al pacte
L’associació va començar la seva activitat fa tres anys amb quatre famílies preocupades per la pressió social que reben els infants per tenir un telèfon intel·ligent. Actualment, més de 38.200 famílies han signat el pacte per retardar l’accés dels menors als smartphones.
Fernández ha remarcat que l’entitat no és “antitecnologia ni antimòbils”, sinó que qüestiona els productes dissenyats per captar l’atenció i les dades dels menors. “No conec ningú que sigui addicte al Word o a l’Excel”, ha afirmat, per diferenciar aquestes eines dels productes digitals basats en mecanismes de persuasió i dependència.
L’entitat defensa que cal actuar amb rapidesa i aplicar el principi de precaució abans que els efectes sobre la salut mental, l’aprenentatge i les relacions socials siguin encara més greus.