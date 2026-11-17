Cinc països de la Unió Europea, entre els quals Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos, han acordat amb Ruanda la creació d'un centre destinat a acollir temporalment persones migrants que hagin vist rebutjada la seva sol·licitud d'asil i sobre les quals pesi una ordre d'expulsió. Segons ha explicat Francesco Pasetti, investigador del CIDOB, es tracta d'una mesura que representa un nou pas en l'estratègia d'externalització del control migratori que Europa aplica des de fa anys, però que ara incorpora un element nou: el trasllat de migrants a un tercer país amb el qual no tenen cap vinculació directa.
Pasetti ha advertit que aquest model planteja interrogants importants sobre les garanties jurídiques i el respecte dels drets humans. Segons l'investigador, allunyar la gestió migratòria del territori comunitari dificulta el control sobre les condicions d'acollida i incrementa el risc de vulneracions de drets. A més, considera que aquesta tendència respon també a una dinàmica política cada cop més estesa a Europa, on els discursos restrictius sobre immigració han deixat de ser exclusius de l'extrema dreta i han estat assumits parcialment per altres famílies polítiques, inclosos alguns governs socialdemòcrates.
Finalment, l'expert ha remarcat que Espanya manté un discurs més favorable a la integració i als drets humans que altres estats europeus, però que en la pràctica també participa en polítiques d'externalització a través d'acords amb països com el Marroc, Mauritània o Senegal. Una realitat que, segons Pasetti, evidencia la dificultat de la Unió Europea per construir una política migratòria comuna i compartida entre tots els estats membres.