El cap de llista del Partit Popular per Lleida, Pirineu i Aran a les eleccions al Congrés del 29 de novembre, Roger Melero, afronta la campanya amb l'objectiu de recuperar la representació que la formació va perdre a la demarcació fa set anys. En conversa amb La Ciutat Lleida, Melero ha defensat que “la gent vol un canvi” i ha assegurat que el PP està convençut que aconseguirà un diputat. Melero ha centrat les seves propostes en l'habitatge, la reducció d'impostos, la millora de les infraestructures, el suport al sector agrari i les dificultats dels autònoms i les petites empreses.
Habitatge: construir més i reduir impostos
Melero ha defensat que el principal problema de l’habitatge és la manca d'oferta i ha apuntat que a Espanya hi ha un dèficit de 700.000 habitatges. Per fer-hi front, ha exposat el compromís del PP de construir un milió de pisos durant la pròxima legislatura. Entre les mesures que proposa la formació també hi ha reduir l'impost de transmissions patrimonials del 10% al 4% per als joves que comprin el seu primer habitatge, alliberar sòl, agilitzar les llicències urbanístiques i facilitar l'accés al finançament. També ha defensat recuperar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de 48 hores.
Menys impostos i més facilitats per a les empreses
Sobre l'encariment del cost de la vida, Melero ha defensat una reducció de la pressió fiscal. Ha posat com a exemple el preu dels carburants i ha assegurat que “de 10 euros que paguem de benzina, 6 euros són impostos”. El candidat popular considera que la fiscalitat actual perjudica especialment les petites i mitjanes empreses i els treballadors autònoms: “L'Estat ha de ficar facilitats a la gent perquè es pugui guanyar la vida d'una forma digna i d'una forma honrada”, ha afirmat. Melero ha reclamat menys burocràcia, menys càrregues fiscals i una revisió de les quotes dels autònoms. També ha defensat el paper dels empresaris en la creació de riquesa i ocupació, tot assenyalant que “s'ha de protegir el treballador, òbviament, però també els empresaris”.
Més inversions en carreteres i ferrocarril
En quant a les infraestructures Roger Melero considera que la demarcació de Lleida arrossega un dèficit d'inversions i ha reclamat actuacions per millorar la seguretat viària, completar els principals eixos de comunicació i facilitar el transport de mercaderies i les connexions amb el Pirineu. Ha citat la N-240 entre Lleida i les Borges Blanques com un dels trams que necessiten millores i ha fet referència a dades del RACC segons les quals el 34% dels 1.452 quilòmetres de carreteres analitzats a Lleida presentaven un risc alt o molt alt d'accident greu o mortal entre el 2022 i el 2024.
També ha reclamat més inversions en la xarxa ferroviària i ha expressat preocupació per les conseqüències dels accidents dels darrers mesos: “Per millorar les infraestructures fa falta voluntat política, que és el que no hi ha hagut a la nostra província de Lleida. I fan falta diners”, ha afirmat.
Agricultura: menys burocràcia i una PAC justa
Pel que fa al sector primari, Melero ha defensat que les polítiques agràries han de garantir la rendibilitat de les explotacions, l'accés a l'aigua i el relleu generacional. Entre les propostes del PP ha enumerat la simplificació dels tràmits administratius, una Política Agrària Comuna amb finançament suficient i unes condicions de competència equivalents per als productes importats de tercers països. El candidat també ha criticat la retirada de més del 12% de la producció d'oli, una mesura que considera perjudicial per als productors del territori mentre es continuen important olis d'altres països. En aquest sentit, ha reclamat més garanties sobre les condicions fitosanitàries i l'etiquetatge dels productes.
En matèria hidràulica, ha situat la modernització del Canal d'Urgell entre les prioritats i ha defensat la necessitat d'impulsar un pacte nacional de l'aigua. Ha explicat que el pla hidràulic plantejat pel canal preveu inversions de 40.000 milions d'euros en un període de cinc a deu anys, i ha insistit en la importància de garantir l'aigua per als regadius.
Els possibles pactes després de les eleccions
En l'àmbit de la governabilitat, preguntat per la possibilitat que calgui negociar amb altres forces polítiques per aconseguir una investidura, Melero no ha concretat quins pactes serien prioritaris per al PP. Sobre una possible entesa amb Vox, ha respost que “primer guanyem les eleccions i després ja es veurà”.
Melero ha fet una crida a concentrar el vot de centre-dreta al Partit Popular per recuperar un diputat a la demarcació. Ha recordat que Lleida reparteix quatre escons al Congrés i ha defensat que el PP és l'única formació amb possibilitats de disputar-ne un al PSC: “L'únic partit amb opcions reals de treure un diputat al Partit Socialista és el Partit Popular de Lleida, i per això nosaltres apel·lem al vot útil”, ha assegurat.