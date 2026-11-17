El candidat de Junts per Lleida, Pirineu i Aran al Congrés dels Diputats, Isidre Gavín, defensa que la seva formació representa una alternativa política allunyada de la confrontació entre blocs i centrada en la negociació i la defensa dels interessos de Catalunya. En conversa amb La Ciutat Lleida, Gavín ha fet balanç de la feina de Junts al Congrés durant els darrers tres anys i mig i ha exposat les prioritats de la formació de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. Considera que aquests comicis són decisius per qüestions com l'accés a l'habitatge, les polítiques econòmiques, el futur del sector agrari i el respecte per la llengua catalana. També ha posat el focus en les infraestructures de les comarques de Lleida, especialment les carreteres i les connexions ferroviàries, i ha denunciat els retards acumulats en diferents projectes.
Junts reivindica el camí del centre i la política de negociació
Gavín ha defensat que Junts ha treballat durant aquesta legislatura per situar els problemes de les persones per davant de les diferències ideològiques. En aquest sentit, ha definit l'estratègia del partit com “el camí del centre”, una manera de fer política que, segons ha explicat, busca equilibrar interessos i arribar a acords: “Quan diem això del camí del centre és precisament per dir que posem els problemes de la gent al centre, no la ideologia”, ha afirmat.
El candidat també ha criticat el clima de polarització que, al seu parer, domina la política estatal i ha lamentat que el debat parlamentari s'hagi convertit massa sovint en un espai d'insults i desqualificacions: “Respecte a tothom, pensi el que pensi”, ha reclamat, tot defensant que “el que hem d'aplicar és el diàleg i la negociació”. En aquest context, ha reivindicat que Junts no està condicionat per cap dels dos grans blocs polítics i que dona suport a les iniciatives en funció de si incorporen mesures beneficioses per a Catalunya.
Habitatge i poder adquisitiu: defensa dels petits propietaris i mesures fiscals
Gavín ha criticat la política del govern espanyol en matèria d’habitatge i considera que, després de vuit anys de govern socialista, no s'ha resolt el problema de l'accés a l'habitatge ni s'han impulsat prou polítiques de construcció d'habitatge social. També ha qüestionat que es contraposi la protecció de les persones vulnerables amb els drets dels petits propietaris: “Hi ha petits propietaris que també estan molt a prop de ser vulnerables, o que tenen els seus drets i que no se'ls pot trepitjar”, ha assenyalat.
Entre les propostes de Junts ha destacat mesures fiscals com les deduccions dels lloguers, de les hipoteques i dels comptes d'estalvi destinats a facilitar la compra o el lloguer d'habitatge als joves. També ha defensat que l'Estat assumeixi el cost dels lloguers quan els inquilins no poden pagar-los, de manera que els propietaris no perdin aquests ingressos. Gavín ha posat com a exemple petits propietaris de les comarques de Lleida que han adquirit un habitatge com a complement de la pensió o com a garantia econòmica de futur: “Que s'atengui a les persones vulnerables, i tant, però que ho faci a qui li pertoca, el sistema públic”, ha afirmat.
Crítiques a la manca d'inversions en carreteres a Lleida
Pel que fa a les infraestructures, Gavín ha denunciat que projectes com les actuacions a l'N-260, l'N-230 o l'N-240 continuen acumulant retards i que, en molts casos, les inversions anunciades no s'han traduït en obres efectives. Sobre el conjunt de les infraestructures estatals a la demarcació, ha estat especialment contundent: “No hi ha ni una sola obra significativa que hagi fet el Ministeri i el govern espanyol a Lleida. Ni una. No n'hi ha ni una”.
També ha criticat l'estat de conservació de diverses carreteres i ha recordat els problemes que s'han produït a l'A-2, especialment a la zona de la Segarra i la Panadella, on diversos vehicles van patir rebentades de pneumàtics i desperfectes a les llantes. En relació amb l'N-260, ha denunciat que no només no s'ha completat l'Eix Pirinenc, sinó que el seu estat continua deteriorant-se: “Incapaços de fer ni tan sols manteniment”, ha lamentat.
Torreblanca i la connexió ferroviària internacional
Sobre el desenvolupament del polígon industrial de Torreblanca, un projecte que depèn principalment de la Generalitat de Catalunya, s’ha mostrat convençut que tirarà endavant: “Això és irreversible. Una vegada s'aprova el pla director de la Generalitat de Catalunya, i a més és tot el món econòmic que està dient des de fa anys que això s'ha de fer, es farà”.
Pel que fa a la contribució de Junts des del Congrés, ha destacat l'acord perquè el tercer fil ferroviari, d'ample internacional, arribi fins a la terminal ferroviària de Torreblanca. Una infraestructura que, segons ha explicat, permetria connectar directament les empreses exportadores de Lleida amb la xarxa ferroviària europea: “Tots els nostres exportadors, que són moltíssims de fruita, de carn, de productes agroalimentaris de tota mena, puguin estar connectats a la xarxa internacional europea directament, sense haver de fer transbordaments”, ha explicat.
Una nova estació ferroviària als hospitals i el futur de la línia Lleida-Manresa
En matèria ferroviària, Gavín també ha reivindicat l'acord per impulsar l'estudi informatiu i el projecte d'alternatives d'una nova estació ferroviària a l'entorn dels hospitals de Lleida. La proposta permetria que les línies de rodalies de les comarques lleidatanes, incloses les procedents de la Pobla de Segur, Vinaixa o Sant Guim de Freixenet, poguessin arribar directament als dos grans hospitals públics i al futur Campus de Salut de Lleida.
A més, ha defensat el model de gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a referència per millorar el servei ferroviari. En aquest sentit, ha criticat el funcionament de Renfe i Adif i la manca de manteniment de les infraestructures.
Defensa del sector agrari i de les petites empreses
El sector agrari és una altra de les prioritats que Gavín ha situat en el debat electoral. El candidat ha criticat les polítiques del Ministeri d'Agricultura perquè considera que no responen adequadament a les necessitats dels productors catalans. En el balanç de la feina parlamentària de Junts, ha destacat l'acord per reduir un 5% l'impost de societats a les petites i mitjanes empreses amb una facturació de fins a deu milions d'euros, així com a les cooperatives. També ha posat en valor l'aprovació d'una doble tarifa elèctrica per a les comunitats de regants, que, segons ha indicat, representa un estalvi mitjà de 40.000 euros.
D'altra banda, ha qüestionat la proposta de reduir per decret la jornada laboral a 37 hores i mitja sense negociació social, perquè considera que podria perjudicar especialment les petites empreses de les comarques de Lleida: “El que s'hauria de fer és primar el diàleg social”, ha defensat.
Junts reivindica l'acord per la Llei ELA i la Llei de la Dependència
Entre els acords assolits durant la legislatura, Gavín també ha destacat l'aprovació de la Llei ELA, que ha definit com una reivindicació de les famílies amb persones afectades per aquesta malaltia i amb un elevat nivell de dependència. Ha afegit que la norma incorpora mesures per a altres malalties amb necessitats de dependència molt elevades. En l'àmbit social, també ha reivindicat el paper de Junts en la negociació de la Llei de la Dependència. Segons ha explicat, el partit va condicionar el seu suport a la garantia de les competències de la Generalitat i al compromís de l'Estat d'assumir el 50% del cost de la dependència: “Aquests diners arribaran a Catalunya, que és l'important, i que arribin als ciutadans és el que volem”, ha afirmat, tot remarcant que Junts ha defensat l'acord malgrat que la gestió dels recursos correspongui a un govern de diferent color polític.
La defensa del català al Congrés, una de les fites de la legislatura
La llengua catalana ha estat un altre dels elements que Gavín ha reivindicat durant l'entrevista. El candidat ha destacat que Junts va situar l'ús del català al Congrés dels Diputats com una de les condicions per a la constitució de la Mesa de la cambra: “Hem aconseguit que el català es parli al Congrés. Som l'únic grup que l'ha parlat sempre”, ha afirmat. Gavín considera que aquesta és una de les fites més importants de la legislatura i ha advertit que l'extrema dreta representa una amenaça per als avenços aconseguits en aquest àmbit.
Una crida a concentrar el vot en Junts
En el tram final de l'entrevista, el candidat ha fet una crida als electors indecisos perquè participin en les eleccions del 29 de novembre i donin suport a Junts. Ha defensat que la formació és l'única que manté una posició de centre i que prioritza els interessos de Catalunya per damunt dels blocs ideològics. “Som l'única força política que ha posat al davant com a prioritat les persones, els problemes de les persones i Catalunya”, ha conclòs.