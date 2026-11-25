Inés Granollers, candidata d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats per Lleida, Pirineu i Aran, defensa la continuïtat d’un govern progressista a l’Estat i reivindica la feina feta durant les darreres legislatures en defensa dels interessos de les comarques lleidatanes, però admet que encara hi ha moltes qüestions pendents, especialment en matèria d’habitatge, mobilitat i agricultura.
La candidata considera que aquestes eleccions plantegen dos possibles escenaris: “Un és un govern de dreta i d'extrema dreta i l'altre és un govern progressista com el que hem tingut aquests últims anys”. Davant d'aquesta disjuntiva, demana als electors que votin “amb memòria”.
El balanç de set anys al Congrés: infraestructures i inversions
Granollers reivindica la seva experiència parlamentària i el coneixement de la realitat del territori, tant per la seva trajectòria com a regidora com per la seva vinculació amb el món agrari i el treball autònom. Explica que la seva activitat al Congrés s'ha centrat a portar-hi les reivindicacions dels municipis, dels petits empresaris, dels autònoms i de la pagesia.
Entre les actuacions que destaca hi ha l'actualització de les transferències als ajuntaments i l'increment de les freqüències ferroviàries entre Lleida i Cervera, així com de les places dels trens Avant entre Lleida i Barcelona. Tot i això, reconeix que les necessitats de mobilitat continuen sent importants: “Sabem que no és suficient, perquè tenim una manca molt greu d'infraestructures, però sobretot tenim una manca molt greu de rodalies aquí a Lleida. De fet, per no tenir, no tenim ni rodalies”.
La candidata també defensa la necessitat d'una segona via a Bellpuig per reduir els temps d'espera dels trens, millorar la connexió ferroviària de mercaderies amb el port i avançar en els enllaços del polígon industrial de Torreblanca. En aquest àmbit, reivindica el Consorci d'Inversions com una eina perquè el territori pugui decidir sobre les inversions pressupostades i garantir-ne l'execució.
Habitatge: regular els lloguers i penalitzar la compra especulativa
L'accés a l'habitatge és un dels grans temes de la campanya electoral. Granollers considera que el Govern espanyol no ha donat prou resposta a aquesta problemàtica i defensa que cal intervenir en el mercat per evitar que l'habitatge es converteixi en un instrument d'especulació. La proposta d'ERC passa per regular els preus del lloguer, especialment en les zones tensionades, i impulsar polítiques de rehabilitació per recuperar habitatges buits, una qüestió que considera especialment rellevant als municipis de les comarques de Lleida.
És per això que la formació vol portar al Congrés una iniciativa que anomena “Una família, una llar”, amb l'objectiu que tothom pugui disposar d'un sostre. Entre les mesures que planteja hi ha rebaixes fiscals per a la compra del primer habitatge i una fiscalitat més elevada per a les adquisicions amb finalitats especulatives.
Granollers diferencia aquesta compra especulativa de la situació dels petits propietaris que disposen d'un habitatge heretat o que han adquirit per complementar la pensió. En canvi, considera que cal actuar contra els fons que compren immobles per especular i desplaçar els veïns dels seus barris: “Que l'habitatge el deixin per viure, que al final és el que necessiten les famílies per construir el seu projecte de futur”, afirma.
La pagesia i la reforma de la cadena alimentària
La defensa del sector agrari és un altre dels eixos que Granollers considera prioritaris per a la demarcació. La candidata sosté que garantir uns ingressos dignes als pagesos és la clau per assegurar el relleu generacional: “Si els pagesos viuen dignament de la seva activitat hi haurà relleu generacional al final. Si una activitat funciona, normalment els fills la volen continuar”.
ERC defensa una reforma de la llei de la cadena alimentària perquè els productors puguin obtenir un preu just i perquè es pugui actuar sobre els diferents intermediaris que intervenen en el procés, des de la producció fins al consumidor. Granollers considera que la normativa actual no ha resolt el problema i denuncia que els pagesos tenen cada vegada més dificultats per subsistir, mentre les famílies també tenen problemes per assumir el cost de la cistella de la compra.
La candidata també critica la competència que considera deslleial en relació amb productes importats de països amb estàndards de producció diferents dels que s'exigeixen als productors locals. En aquest sentit, es mostra contrària a l'acord amb Mercosur i reclama que les exigències als productors siguin equivalents.
El 25N: les violències masclistes van més enllà de les agressions físiques
Coincidint aquest dimecres amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, Granollers ha reivindicat que les desigualtats econòmiques, la precarietat laboral i la càrrega de les tasques domèstiques també formen part d'un context de violència i dependència que pot dificultar que algunes dones surtin d'una situació de maltractament: “Les violències masclistes no són només un cop de puny”, afirma. I afegeix que també es manifesten a través del control, els salaris més baixos, la precarietat laboral, la manca d'educació sexual efectiva o la discriminació per la condició sexual.
La candidata ha alertat també de la presència de discursos contraris a les polítiques d'igualtat i al feminisme. Considera que els drets de les dones poden estar en risc i fa una crida a la mobilització: “Jo faig una crida a totes les dones que surtin a votar i que votin progressisme perquè ens hi va la vida”. També posa el focus en les formes de control que poden exercir-se a través de les noves tecnologies i defensa la importància de l'educació i del respecte en les relacions personals. En aquest sentit, fa una crida a les famílies perquè no només protegeixin les filles, sinó que també eduquin els fills en el respecte i la igualtat.
Amnistia i retorn de Puigdemont el 12 de desembre
Sobre el balanç de la legislatura estatal, Granollers considera que l'amnistia ha estat un dels principals assoliments, tot i que sosté que el procés no es podrà donar per tancat fins que tothom n'hagi estat beneficiari. També ha valorat positivament el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya el día 12 de desembre, però considera que cal centrar l'acció política en les necessitats actuals de la ciutadania: “Els joves no veuen un futur viable i cal escoltar molt el carrer”, afirma. En aquest sentit, reclama més inversions i capacitat de decisió per a Catalunya, i demana que els partits catalans no obstaculitzin iniciatives com el consorci d'inversions o el finançament singular.
Crida al vot progressista i a la confiança en ERC
Pel que fa a les enquestes, que apunten a un percentatge elevat de votants indecisos a la demarcació, la candidata republicana interpreta que una part d'aquest electorat pot decantar-se per opcions progressistes i insisteix que ERC és, segons defensa, la força que pot condicionar les polítiques del PSOE perquè tinguin en compte les necessitats de Lleida: “El vot d'Esquerra Republicana és el que fa que el PSOE faci polítiques pensant en Lleida”, ha assegurat.