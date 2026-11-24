Cristina Morón, candidata del PSC al Congrés dels Diputats per Lleida, Pirineu i Aran, afronta la campanya electoral amb “molta responsabilitat” i “molta il·lusió”, després d'haver acceptat l'encàrrec del partit per fer el pas de la política municipal a la política estatal. En conversa amb La Ciutat Lleida, Morón ha situat la defensa dels drets socials com un dels eixos centrals d'aquestes eleccions i ha advertit que, al seu entendre, una victòria de la dreta i l'extrema dreta podria posar en risc avenços en àmbits com la sanitat pública, les pensions, la llengua catalana i les polítiques d'igualtat.
Una candidatura que assumeix “amb molta responsabilitat”
Morón ha explicat que va rebre la proposta del partit a través d'una trucada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que li va traslladar que havien pensat en ella per la seva trajectòria política i municipal: “Ho enfronto amb molta responsabilitat, amb molta humilitat també, perquè per mi evidentment és una etapa nova, però amb molta il·lusió”, ha assegurat.
Pel que fa als principals reptes electorals, Morón considera que hi ha molts drets en joc. Ha citat la sanitat pública, les pensions, la llengua catalana i les polítiques feministes i d'igualtat: “Són drets que jo la veritat mai havia pensat que podrien estar en risc”, ha afirmat, i ha defensat que cal estar “més forts i més fortes que mai”.
Habitatge: regulació del lloguer, construcció i rehabilitació
Pel que fa a l’habitatge, la candidata socialista ha defensat un model que contempli la protecció de les persones amb rendes més baixes i l'increment de l'oferta a través de la construcció i la rehabilitació. En aquest sentit, ha apostat per regular el mercat del lloguer per protegir els col·lectius més vulnerables i evitar pujades abusives: “No podem estar parlant d'uns preus que superin els mil euros quan aquests són els salaris mínims, els salaris bàsics de moltes persones”, ha assenyalat.
Morón ha recordat que el govern espanyol té com a objectiu construir 100.000 habitatges i ha defensat la cooperació entre les diferents administracions per fer-ho possible. També ha posat com a exemple les polítiques impulsades a Lleida, amb la construcció de 121 habitatges de lloguer assequible al barri dels Mangraners, la disponibilitat de solars municipals i les actuacions de rehabilitació previstes als blocs de la Mariola i al Centre Històric de Lleida. La candidata ha remarcat que la col·laboració institucional i el finançament són necessaris perquè aquests projectes es puguin materialitzar.
Carreteres: inversions anunciades i compromisos pendents d'executar
Sobre les infraestructures viàries, Morón ha defensat que les carreteres són essencials per al desenvolupament d'un territori extens i dispers com el de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Ha assenyalat que unes vies en bon estat són necessàries tant per garantir la connexió amb els serveis, els centres educatius i els llocs de treball com per millorar la seguretat.
La candidata socialista ha destacat els 260 milions d'euros previstos per a l'Eix Pirinenc, a la N-260, i ha concretat que ja s'ha iniciat el tram entre el Pont de Suert i Perves, amb una inversió de 10 milions d'euros. Segons ha explicat, l'objectiu és modernitzar aquest corredor i millorar la connexió entre els municipis de muntanya. Pel que fa a la N-240, ha recordat que s'ha acordat a la Comissió de Transports avançar en la tramitació del desdoblament, tot i que ha admès que encara no es poden concretar calendaris: “El compromís hi és”, ha afirmat, i ha defensat que cal traslladar a Madrid les demandes dels municipis amb “xifres clares” i “imports clars” per saber quan s'executaran les obres.
Morón també ha vinculat la millora de les carreteres a la lluita contra el despoblament: “Si volem que hi hagi persones que se'n vagin a municipis rurals per començar el projecte de vida, si volem que no es morin aquests pobles sobretot de muntanya, doncs hem d'invertir en carreteres”, ha assegurat.
Ferrocarril: “S'ha de prioritzar la seguretat”
La situació del transport ferroviari ha estat un altre dels punts de l'entrevista. Morón ha reconegut les incidències que pateixen els usuaris i ha atribuït part dels problemes actuals a anys de desinversió i a la manca de manteniment de la xarxa: “Sabem que no és fàcil, jo empatitzo amb tots els usuaris de Renfe que cada dia es troben amb incidències”, ha dit. Tot i això, ha defensat que ara cal prioritzar les obres i la seguretat.
En aquest àmbit, ha fet referència al compromís de 8.000 milions d'euros per al pla de Rodalies, dels quals ha afirmat que ja se n'han executat 3.000, i a la compra de 110 trens nous. També ha esmentat una previsió de 19.000 milions d'euros per conservar, renovar i millorar la seguretat de la xarxa d'alta velocitat.
Sector agrari: preus justos i menys burocràcia
La candidata socialista ha definit el sector primari com un àmbit clau per a l'economia de les comarques de Lleida i ha defensat que els productors han de poder cobrar preus justos pels seus productes, sense haver de vendre per sota dels costos de producció.
Sobre la modernització del Canal d'Urgell, Morón ha explicat que hi ha una inversió en què participen l'Estat, la Generalitat i la Comunitat de Regants, amb l'objectiu de tecnificar i modernitzar el reg per garantir l'aigua als conreus en períodes de sequera. Ha afegit que es preveu un repartiment del cost de la inversió en què l'administració n'assumiria el 70% i els propietaris el 30%. També ha defensat la simplificació dels tràmits per accedir a ajudes i subvencions: “La vida de pagès, la vida dels agricultors i ramaders es passa més als despatxos o a les oficines fent papers que no pas a la terra”, ha lamentat. Segons ha explicat, durant aquest mandat s'han reduït una trentena de procediments i la voluntat és continuar avançant en aquesta línia.
Crida a la mobilització del vot progressista
En la recta final de la campanya, Morón ha evitat avançar escenaris de pactes i ha centrat el missatge en la participació. Ha demanat a la ciutadania que vagi a votar i que ho faci pensant en quin partit pot ser més útil per frenar la dreta i l'extrema dreta: “El Partit Socialista és el que defensa i el que abandera el vot útil”, ha afirmat.
La candidata ha insistit que aquestes eleccions poden tenir conseqüències sobre els drets i les llibertats i ha fet una crida a la màxima mobilització, demanant la confiança en la seva candidatura, com una garantia de defensa dels serveis públics i del benestar de la ciutadania: “El nostre partit, el Partit Socialista, defensarà sempre les persones”, ha conclòs, amb una referència especial a la gent gran, la gent jove, les persones migrades i els col·lectius LGTBI.