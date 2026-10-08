Ecologistas en Acción pide abrir un expediente sancionador por el lince muerto en Valladolid y vuelve a cuestionar las declaraciones del delegado Territorial

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, cuando un lince ibérico radio marcado por la Junta de Castilla y León dentro del programa de introducción de la especie en el Cerrato palentino apareció muerto por un disparo en la localidad vallisoletana de Tordehumos. A pesar de la evolución favorable de la especie en España, el lince ibérico continúa catalogado como “en peligro de extinción”, máxima categoría de protección. La muerte de un ejemplar puede tener consecuencias tanto por la vía penal, como por la administrativa y, además, podría suponer, según el artículo 91.2 de la Ley 4/2021, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, la suspensión de la actividad cinegética en el coto donde donde se produjo el hecho. Ecologistas en Acción considera que una posible suspensión de la actividad cinegética podría contribuir a esclarecer lo ocurrido y favorecer que los propios cazadores y responsables del coto colaboren en la identificación de quien disparó al lince.

También permitiría, señalan, evitar que la responsabilidad por lo ocurrido termine afectando al conjunto del coto. La asociación también vuelve a cuestionar las declaraciones realizadas sobre este caso por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que considera del todo desafortunadas, ya que restan importancia a la mortalidad del lince en general y, en este caso en particular, y recuerdan a las que realizó hace unos meses tras la muerte de una osa atropellada en Palencia. Para la organización ecologista, estas declaraciones muestran una falta de voluntad para esclarecer lo sucedido y una respuesta insuficiente por parte de la Administración ante la muerte de una especie protegida. Ecologistas en Acción considera que el Sr. Rubio Mielgo, como máximo responsable de la Junta en Palencia, debe asumir un papel más activo en la investigación de estos hechos y en la prevención de nuevos casos y no mostrar públicamente su incapacidad para afrontar estos hechos. Por todo ello, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que agote todas las vías legales disponibles y se esclarezcan las circunstancias de la muerte del lince. La asociación también considera que debería revisarse la continuidad en sus responsabilidades de aquellos cargos que, a su juicio, han demostrado un desgaste evidente, como el delegado territorial en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo.