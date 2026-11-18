La candidata socialista al Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo ha defendido hoy en Palencia el modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, basado en la inversión, la formación de profesionales y el fortalecimiento de la sanidad pública frente a las políticas de recortes y deterioro que, a su juicio, sigue aplicando el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobierna. La candidata ha recordado que el Gobierno de España ha incrementado el gasto sanitario público más de un 43% desde 2018, pasando de 71.091 millones a más de 101.700 millones de euros, además de aumentar en 50.400 millones la financiación a las comunidades autónomas para sostener servicios esenciales como la sanidad. "Frente a quienes recortaron y privatizaron, nosotros hemos apostado por fortalecer el Sistema Nacional de Salud", ha señalado Martínez Seijo, que recuerda los 172,425 millones destinados a Atención Primaria, 39 millones a Salud Mental y 17,83 millones para prevención del suicidio. Además, el Gobierno ha impulsado la mayor oferta formativa de profesionales sanitarios de la historia.

Las plazas MIR han pasado de 6.797 en 2018 a 9.676 en la actualidad, mientras que el conjunto de plazas de Formación Sanitaria Especializada ha aumentado más de un 52%. Sin embargo, Martínez Seijo ha denunciado que muchos de los problemas que sufren los vecinos de la provincia siguen dependiendo exclusivamente de la gestión de la Junta de Castilla y León. "Los consultorios rurales siguen teniendo dificultades para cubrir plazas, continúan existiendo problemas para sustituir profesionales y muchas familias tienen dificultades para conseguir una cita rápida en Atención Primaria. Esa responsabilidad no corresponde al Gobierno de España, corresponde a la Junta", ha afirmado Seijo. La candidata socialista ha anunciado que el PSOE defenderá durante la próxima legislatura un Plan Especial de Sanidad Rural que incluya incentivos para atraer profesionales al medio rural, el refuerzo de la atención psicológica y de la salud mental, más servicios diagnósticos en la provincia y la ampliación de la cartera de servicios del Hospital Río Carrión. "La sanidad no puede depender del código postal. Vivir en Guardo, Cervera, Saldaña o Villada tiene que dar exactamente los mismos derechos que vivir en una gran ciudad", han concluido.