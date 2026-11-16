Renault anuncia a los sindicatos el traslado de 100 empleados desde la factoría de Villamuriel a la de Valladolid

(ICAL) La Dirección de Renault informó hoy a los sindicatos del Comité Intercentros de la eliminación del turno de noche en la planta de Valladolid a partir del 23 de diciembre, “ajustar la producción al volumen de ventas”. Asimismo, la marca del rombo anunció el traslado de 100 empleados desde la planta de Palencia.

UGT-FICA en la compañía lamentó está noticia “fruto de la incertidumbre que está atravesando el sector y que repercuten directamente en el empleo y las condiciones laborales”.

El secretario general de la Sección Sindical de UGT-Fica Renault Valladolid, Adolfo Arnáiz, destacó a Ical, que esta decisión afectará a más de 200 personas, que tendrán que prestar servicio a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en los turnos de mañana y tarde, a los que se sumarán otros 100 del trasladó desde la factoría palentina.

Arnáiz lamentó que como consecuencia de la decisión empresarial, los contratos eventuales que concluyan no serán sustituidos, con una afectación, dijo en torno a los 200.

El dirigente ugetista se mostró pesimista ante una noticia que supondrá bajar la producción, con dos turnos en la planta de Valladolid y uno “minorado” en la palentina. El sector “está mal”, dijo, para remarcar que sta decisión es “una muestra más” para advertir de que el nuevo plan industrial tardará todavía dos años para la producción de eléctricos, que son ya el 50 por ciento de las matriculaciones, ante unos precios desorbitados de los combustibles. “Vamos a tener que atravesar una larga travesía en el desierto”, advirtió.

UGT solicitó a la Dirección de la Empresa que los trabajadores con contratos eventuales “lleguen a la finalización del contrato y sean prioritarios en futuras contrataciones”.

Además, remarcaron que se tenga en cuenta las peticiones por conciliación que puedan solicitar los compañeros a raíz de incorporarse a los turnos diurnos.

UGT explicó por último en relación a la movilidad de empleados de Palencia, que continúa abierta la Opción de Traslado Voluntaria (OTV).