La Plataforma Stop Biometano Villamuriel de Cerrato registra 1.484 firmas contra la macroplanta de Naturgy

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano Villamuriel de Cerrato ha registrado hoy, lunes 16 de noviembre, un total de 1.484 firmas acompañando a las alegaciónes formales conjuntas a la Junta de Castilla y Leon y al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia para manifestar la oposición vecinal frente a la implantación de una macroplanta de biometano impulsada por la empresa Naturgy en la localidad.

Con esta entrega oficial de la alegación común para vecinos de la zona afectada, el colectivo traslada a la Administración autonómica y al Ayuntamiento de Villamuriel el malestar existente en Villamuriel de Cerrato y reclama que se tengan en cuenta las alegaciones y el rechazo social antes de conceder cualquier autorización administrativa o ambiental al proyecto.

Desde la plataforma han subrayado la rápida respuesta de la ciudadanía durante la campaña de recogida: "Estas 1.484 firmas demuestran que Villamuriel de Cerrato no quiere convertirse en el vertedero de residuos de otros territorios ni asumir los riesgos de olores, el tráfico pesado y el impacto ambiental y sanitario que conlleva una instalación de estas dimensiones junto a nuestro entorno", han señalado los portavoces del colectivo a las puertas del registro.

Asimismo, la organización vecinal ha advertido de que la entrega de firmas de hoy es solo un paso más en su calendario de movilizaciones, acciones informativas para la población y acciones legales ante las administraciones : "Seguiremos vigilantes y activos en cada fase de la tramitación administrativa, persistiremos con las movilizaciones y continuaremos informando a los vecinos de Villamuriel, de los pueblos afectados y de Palencia capital, para defender el futuro, la salud y el bienestar de nuestra gente. Ni en tu pueblo, ni en el mío. Por un Cerrato vivo y unido"", han concluido.