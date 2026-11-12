Alberto Nadal apoya al PP de Palencia de cara a las elecciones del 29-N

El vicesecretario nacional de Economía del PP, Alberto Nadal acompañado por la cabeza de lista al Congreso, Milagros Marcos, y al Senado Roberto Martín y Jorge Martínez Antolín, junto con la presidenta provincial Ángeles Armisén; ha mantenido diferentes encuentros con representantes del tejido empresarial de la provincia para conocer sus necesidades, escuchar sus propuestas y abordar las medidas necesarias para impulsar la actividad económica, la creación de empleo y el desarrollo empresarial.

La jornada ha comenzado con una reunión con empresarios palentinos en las instalaciones de Prosol, donde se han abordado los principales desafíos de la industria y la actividad empresarial. Posteriormente, Nadal ha participado en un encuentro con emprendedores y autónomos en la Cámara de Comercio, poniendo el foco en las dificultades que afrontan quienes deciden emprender, invertir y generar oportunidades laborales en la provincia palentina.

Durante ambos encuentros, el dirigente popular ha trasladado las principales propuestas económicas del programa electoral del PP y de Alberto Núñez Feijóo, entre las que destacan la reducción de impuestos, la simplificación administrativa y el apoyo directo a autónomos y pequeñas empresas. Entre las medidas planteadas figura la cuota cero para nuevos autónomos durante el primer año de actividad, la exención de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, la reducción de las declaraciones tributarias de cuatro a dos al año y la bonificación del 100% de las cotizaciones empresariales durante el primer año de contratación del primer trabajador.

Asimismo, el programa contempla una reducción de las cargas burocráticas, con el compromiso de eliminar tres normas por cada nueva regulación aprobada, facilitar los trámites administrativos y proteger el patrimonio personal de los autónomos.

En el ámbito empresarial, también se apuesta por incentivar la inversión en maquinaria, digitalización e inteligencia artificial mediante ventajas fiscales, impulsar la innovación, facilitar el crecimiento de las pymes y mejorar el acceso a la energía y a las infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Nadal se ha dirigido a los emprendedores y autónomos como la columna vertebral de la economía española por ser quienes generan desarrollo. Que se premie a aquellos que se formen, que trabajen, a los que tienen experiencia, a las familias con hijos.

Las propuestas del PP incorporan igualmente medidas específicas para el medio rural, con incentivos fiscales para quienes emprendan, inviertan y desarrollen su actividad en municipios rurales, así como apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos.

La visita de Nadal ha permitido poner sobre la mesa la importancia de contar con un marco económico que facilite la actividad empresarial, incentive la inversión y favorezca la creación de empleo.

La cabeza de lista al Congreso, Milagros Marcos, ha asegurado que el futuro económico de Palencia pasa también por fortalecer su industria, respaldar a sus autónomos, facilitar el emprendimiento y ofrecer oportunidades y ayudar al para que las empresas puedan crecer, innovar y generar riqueza en la provincia. Marcos ha asegurado que Palencia necesita un gobierno que apueste y defienda los intereses del sector primario, que invierta en regadíos y apoye a los jóvenes que quieren trabajar en el campo y desarrollar su proyecto en el medio rural palentino. “A partir del día 30 llegarán los acuerdos, se acabará la subida de impuestos, se garantizarán las pensiones, se garantizará el futuro de los jóvenes y el futuro de Palencia”, ha concluido Marcos.