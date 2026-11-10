El Ayuntamiento de Palencia fija los servicios mínimos para la huelga general del 11 de noviembre

(ICAL) El Ayuntamiento de Palencia estableció los servicios mínimos que se prestarán mañana, 11 de noviembre, con motivo de la convocatoria de huelga general, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios municipales esenciales y compatibilizar el derecho a la huelga de los trabajadores con la atención a las necesidades de los ciudadanos.

Los servicios afectados serán el Parque de Bomberos, el Registro Municipal, el Cementerio, Servicios Sociales, Informática y Medio Ambiente, además de las empresas concesionarias encargadas del transporte urbano, el suministro de agua y alcantarillado, la limpieza y la retirada de vehículos.

En el caso del Parque de Bomberos, se establece un mínimo de siete efectivos, incluido el personal de la central de comunicaciones. El primer grupo cubrirá el servicio desde las 00.00 hasta las 08.00 horas, mientras que el segundo permanecerá operativo desde las 08.00 hasta las 24.00 horas del miércoles.

Por su parte, el Registro Municipal contará con una persona, al igual que los servicios de Atención Social e Informática, mientras que el Cementerio dispondrá de tres trabajadores y el área de Medio Ambiente, en concreto los conserjes, contará también con tres efectivos.

El personal encargado de cubrir estos servicios mínimos, a excepción de los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS), será designado de manera voluntaria o mediante sorteo. Una vez realizado el nombramiento, su permanencia en el puesto de trabajo será obligatoria. Asimismo, el Consistorio acordó que durante la jornada de huelga no se autorizarán permisos por asuntos propios, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados.

Transporte urbano y limpieza

En cuanto a las empresas concesionarias, el servicio de autobuses urbanos funcionará con seis vehículos distribuidos entre cinco líneas. En concreto, las líneas 1, 3, 4 y 5 dispondrán de un autobús cada una, mientras que la línea 2 contará con dos vehículos.

Por su parte, Veolia, encargada del suministro de agua y alcantarillado, mantendrá las mismas dotaciones de personal y medios que habitualmente se establecen durante los domingos y festivos.

Respecto al servicio de limpieza, los mínimos garantizarán la recogida de residuos en hospitales, centros de salud y centros asistenciales, así como la retirada de animales muertos de la vía pública, la atención a puntos con riesgo acreditado de desbordamiento y la resolución de incidencias urgentes e inaplazables.

Durante el turno de mañana se realizará la recogida de cartón en la calle Mayor, mediante carga trasera, y la limpieza de la Plaza de Abastos, además de contar con seis peones de barrido de retén. En el turno de tarde se mantendrá la limpieza de la Plaza de Abastos y se atenderá la limpieza del mercadillo y las posibles urgencias, con un conductor y dos peones. Finalmente, durante la noche se efectuará la recogida de los contenedores de residuos de las fracciones resto y orgánica.

En relación con el servicio municipal de grúa, se garantizará en todo momento la retirada de aquellos vehículos que puedan representar un riesgo para la seguridad vial o dificultar el paso de los servicios de emergencia, Policía y ambulancias. También se mantendrá la entrega de vehículos a los ciudadanos que tengan sus automóviles depositados en las instalaciones municipales.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Palencia pretende asegurar la prestación de los servicios esenciales durante la jornada de huelga general, al tiempo que garantiza tanto el derecho de los trabajadores a secundar la convocatoria como el de aquellos que decidan acudir a sus puestos de trabajo.