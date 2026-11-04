La Policía Nacional auxilia a una mujer que llevaba dos días sin ser vista fuera de su domicilio en Palencia

Agentes de la Policía Nacional han auxiliado este martes, 3 de noviembre, a una mujer que se encontraba en el interior de su vivienda, situada en su domicilio de la capital de Palencia, y que llevaba aproximadamente dos días sin ser vista fuera de su domicilio por sus vecinos. Los hechos tuvieron lugar sobre las 12:00 horas, cuando una dotación policial fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para que se dirigiera a una vivienda de la capital, después de que varios vecinos alertaran de que llevaban dos días sin tener noticias de la residente y percibieran un olor desagradable procedente del inmueble. Una vez en el lugar, y ante la imposibilidad de acceder a la vivienda, se solicitó la colaboración de los Bomberos, que procedieron a la apertura de la puerta para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

En el interior, los agentes localizaron a la mujer en una de las habitaciones, consciente y tendida en el suelo. La mujer presentaba una lesión en uno de sus brazos que hacía sospechar una posible fractura. Los policías colaboraron con los servicios sanitarios en las labores de asistencia y traslado de la mujer hasta la ambulancia, desde donde fue evacuada al Hospital Río Carrión para recibir atención médica. En el dispositivo también participó la Policía Local. Asimismo, los agentes localizaron al hijo de la mujer, que se hizo cargo de las llaves y de garantizar el cierre de la vivienda. La intervención pone de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana y de comunicar a los servicios de emergencia cualquier situación que pueda hacer sospechar que una persona necesita ayuda, especialmente cuando se trata de personas mayores o que viven solas.