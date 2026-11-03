El Ayuntamiento de Palencia sortea los miembros de las 97 mesas electorales de las generaleS

(ICAL) El Ayuntamiento de Palencia celebró un pleno extraordinario para realizar el sorteo público de los miembros que integrarán las 97 mesas electorales del municipio con motivo de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

El sorteo permitió designar a un total de 873 personas entre presidentes, vocales y suplentes, a razón de nueve integrantes por cada mesa electoral. El proceso se ha llevado a cabo mediante la aplicación informática EPOS sobre un censo de 61.369 electores facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según los datos proporcionados por el Consistorio.

En cada mesa se designa a un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de estos tres puestos. La selección se realiza mediante sorteo entre los electores que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. En el caso de los presidentes, se requiere además una determinada titulación académica. Las personas mayores de 65 años que hayan sido designadas podrán presentar su renuncia dentro del plazo legalmente establecido. Tras la celebración del sorteo, el Ayuntamiento procederá a notificar individualmente a las personas seleccionadas para formar parte de las mesas electorales.