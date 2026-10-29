El alcalde de La Pernía alerta sobre la presencia de osos en núcleos urbanos

Que la recuperación del oso pardo está dando sus frutos es una magnífica noticia que, en algunos casos, choca con la vida cotidiana en la Montaña Palentina. Y es que cada vez es más común que los osos estén presentes en zonas de habitual tránsito para los moradores de esta zona de nuestra provincia. En la zona de La Pernía hay preocupación ya que cada vez es más frecuente avistar osos en núcleos urbanos.

Así lo ha confirmado a Onda Cero el alcalde de La Pernía, Mariano San Abelardo. Nos cuenta que desde el mes de agosto los vecinos de Lores comprueban como un joven oso se acerca hasta el pueblo bajando hasta los huertos sin que hayan conseguido ahuyentarle. San Abelardo afirma que, pese a que se ha producido algún encuentro cercano con humanos sin mayores consecuencias, existe cierta preocupación entre los vecinos de la zona ante el hecho de que algunos osos bajen a los pueblos. El alcalde de La Pernía nos contaba el caso que vivió una vecina de Lores que se encontró un oso a cinco metros cuando paseaba con su perro. El alcalde de La Pernía considera que estos avistamientos en núcleos urbanos se deben a que ha aumentado la población de osos jóvenes. Además espera que con la llegada del invierno los osos se queden en el monte.