Jorge Castrillejo encabeza la candidatura de Vox al Senado por Palencia

A unos horas de que se cierre el plazo para presentar candidaturas, VOX ha dado a conocer a los integrantes de su lista al Senado por nuestra provincia. Jorge Castillejo encabeza la candidatura de Vox al Senado.Le acompañan Zaida de la Fuente y Juan Antonio García. Castrillejo,actual responsable de Relaciones Institucionales en el Comité Ejecutivo Provincial de VOX,es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y está colegiado en el Colegio de Economistas de Palencia,Valladolid y Zamora. Desde hace más de veinte años ejerce como asesor fiscal,contable y laboral con despacho propio en Palencia.Destaca además su labor dentro del mundo del deporte palentino como responsable administrativo durante muchos años del Club de Baloncesto Palencia, así como su constante presencia como colaborador y articulista en distintos medios de comunicación de Palencia.

Zaida de la Fuente Sancho es empresaria autónoma con más de dos décadas de actividad como tal en sectores como la distribución,ventas , logística,alimentación y restauración.Destaca además su condición de novillera sin picadores de la Escuela Taurina de Medina de Rioseco.Tiene también formación sanitaria, habiendo trabajado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Juan Antonio García García (Pedraza de Campos,1969)responsable de afiliacion en el CEP de Vox Palencia,es agricultor y empleado industrial. Actualmente trabaja como técnico de mantenimiento en una importante empresa de tecnología intralogística ubicada en Grijota.Además gestiona una explotación agraria familiar en Pedraza de Campos.

La candidatura de Vox al Senado por Palencia la conforman por lo tanto personas fuertemente arraigadas en la provincia y con conocimientos y experiencia profesional en sectores claves para la provincia como son la economía empresarial y laboral,la agricultura y la ganadería y el de los pequeños empresarios autónomos autónomos .