Montaña Palentina

La Guardia Civil pide colaboración para localizar a una mujer desaparecida en Cervera de Pisuerga

La mujer es de complexión atlética, mide 1,65, tiene el pelo largo, ojos marrones y viste chaqueta verde clara y zapatillas Adidas Rosa.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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La Guardia Civil pide colaboración para localizar a una mujer desaparecida en Cervera de Pisuerga | SOS Desaparecidos

Tras su publicación en el perfil de Facebook de Sosdesaparecidos, fuentes de la subdelegación del Gobierno han confirmado a Onda Cero Palencia que se ha establecido un dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 39 años llamada Susana que desaparecía en la jornada de ayer en Cervera de Pisuerga.

La mujer es de complexión atlética, mide 1,65, tiene el pelo largo, ojos marrones y viste chaqueta verde clara y zapatillas Adidas Rosa. Si tiene información al respecto pónganse en contacto con la Guardia Civil.

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