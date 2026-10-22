Villamuriel inicia un calendario de movilizaciones contra la planta de biometano

El proyecto de construcción de una planta de biometano, promovido por Naturgy Nuevas Energías, S.L.U., ha generado una creciente preocupación en Villamuriel de Cerrato y ha impulsado una respuesta conjunta para defender el entorno, la calidad de vida y el futuro del municipio.

Una respuesta institucional y vecinal

El 30 de septiembre, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción para articular una posición común frente al proyecto. El 5de octubre se publicó el anuncio de información pública del expediente 175-24-AAPA, relativo a la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental. El 8 de octubre, los tres grupos municipales firmaron una declaración institucional derechazoysolicitaronalaempresapromotoraquedesistieradesuimplantación. El 9 de octubre, el alcalde se reunió con representantes de Venta de Baños, Soto de Cerrato y Magaz de Pisuerga para abordarlas posibles repercusiones dela instalación en los municipios del entorno. El 15 de octubre, el Ayuntamiento convocó una reunión informativa pública en la Casa de Cultura Jesús Meneses. Posteriormente, se convocó una asamblea vecinal abierta para el19 de octubre, con elobjetivo de impulsar la organización ciudadana y la creación de la Plataforma Ciudadana Stop BiometanoVillamuriel. A partir de estas iniciativas, los vecinos y la plataforma han comenzado a coordinar acciones, recoger firmas, preparar alegaciones y difundir información, con el apoyo y la aprobación del Ayuntamiento.

Las preocupaciones de los vecinos

La ciudadanía teme los posibles malos olores, el incremento del tráfico de camiones, la gestión de grandes cantidades de residuos y las eventuales afecciones ambientales y sobre la calidad de vida. También preocupa la posible pérdida de valor de las viviendas y que Villamuriel pierda atractivo para nuevas familias y futuras empresas, especialmente del sector alimentario, con las posibles consecuencias para el empleo y el desarrollo económico local. Queremos industria, empleo y futuro, pero no a cualquier precio. Reclaman que el proyecto se examine con rigor, transparencia y todas las garantías ambientales y administrativas antes de tomar una decisión.

La movilización continúa

Tras estos pasos institucionales y vecinales, la ciudadanía da un nuevo paso con las manifestaciones convocadas todos los domingos a las 12:00del mediodía, comenzando este domingo,25deoctubre. El punto de encuentro será la Casa de Cultura de Villamuriel de Cerrato (biblioteca), desde donde se recorrerán las calles del municipio hasta finalizar en el Ayuntamiento. Serán movilizaciones pacíficas, pero firmes y ruidosas, que se repetirán cada domingo hasta que haya respuestas y reacciones claras. La plataforma hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que participen y difundan la convocatoria. El Ayuntamiento ,la plataforma y la ciudadanía seguirán trabajando juntos para defender el municipio y reclamar que les escuche. Villamuriel no quiere que se decida su futuro de espaldas a sus vecinos. Quieren proteger su pueblo,su entorno y las oportunidades de las próximas generaciones