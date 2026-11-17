(ICAL) La XI Feria de Empleo y Emprendimiento de Palencia reúne hoy en el Centro Cultural Antigua Cárcel (Lécrac) a 27 empresas que ofrecen más de 165 puestos de trabajo de incorporación inmediata, distribuidos en cerca de 50 oficios, según los datos facilitados por el presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Conrado Merino, durante la inauguración de la jornada. La organización prevé la asistencia de cerca de 500 jóvenes y 160 personas desempleadas.

La viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho, destacó el interés que despierta esta feria y agradeció el trabajo de la Cámara de Comercio y la colaboración del Ayuntamiento de Palencia. Asimismo, puso en valor la participación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), que acerca sus servicios de orientación laboral a la ciudadanía. En este sentido, incidió en la necesidad de conectar la formación universitaria, la Formación Profesional y los recursos del Ecyl con las necesidades del tejido empresarial para que los jóvenes puedan adquirir las competencias que requieren los puestos ofertados.

La representante de la Junta subrayó que el objetivo es que los jóvenes puedan “permanecer trabajando en su ciudad” y destacó el talento de quienes buscan una oportunidad laboral en Palencia. También valoró la labor de los orientadores de empleo y la colaboración entre las distintas entidades para acercar la oferta y la demanda de trabajo.

“Hay una afluencia masiva de personas en búsqueda de empleo, sobre todo de jóvenes que quieren encontrar una oportunidad laboral y permanecer en Palencia para desarrollar su carrera profesional”, destacó Mar Sancho.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, defendió la colaboración entre las administraciones, las empresas y la universidad para favorecer el empleo y el emprendimiento. La regidora hizo un llamamiento a los estudiantes universitarios de Castilla y León para que valoren las oportunidades que ofrece la Comunidad y apuesten por desarrollar aquí su futuro profesional.

Andrés señaló que Palencia dispone de salidas laborales en todos los sectores, desde los puestos más cualificados hasta los que requieren menor especialización, y reivindicó las condiciones de la ciudad para construir un proyecto de vida personal y profesional. Entre ellas, mencionó los menores costes estructurales de vida respecto a otras ciudades y la disponibilidad de vivienda. “Hay empleo desde el más cualificado al menos cualificado en todos los sectores”, afirmó, antes de animar a los jóvenes a quedarse en la ciudad y en Castilla y León.

La alcaldesa también apuntó que los abonos de alta velocidad y el teletrabajo han permitido atraer a familias que trabajaban en ciudades como Madrid. En este sentido, consideró que “ya no es así” la idea de que para prosperar profesionalmente sea necesario abandonar los pueblos y las provincias pequeñas.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio, Conrado Merino, detalló que las 27 empresas participantes presentan perfiles muy variados, desde ingenieros e informáticos hasta carniceros, pescaderos y profesionales de recursos humanos. La oferta abarca cerca de 50 oficios y se centra en puestos de incorporación inmediata, sin incluir las vacantes cuya cobertura se plantea a largo plazo.

“Dificultades para encontrar trabajadores”

Merino alertó de las dificultades de las empresas palentinas para encontrar trabajadores pese a que la provincia cuenta con alrededor de 5.500 personas en paro. A su juicio, existe un desajuste entre las personas que buscan empleo y los perfiles que necesitan las compañías. “Las empresas palentinas nos estamos quedando sin personal y está siendo un problema”, advirtió.

Esta situación afecta especialmente a sectores como la construcción, donde escasean fontaneros, electricistas y albañiles, y a la industria agroalimentaria, que también encuentra problemas para cubrir sus necesidades de personal. El responsable cameral señaló que la falta de trabajadores supone un obstáculo incluso para las empresas que quieren instalarse en la provincia. Por ello, defendió la necesidad de hacer de Palencia una ciudad atractiva para vivir, además de trabajar, y adaptar las relaciones laborales a las expectativas de las nuevas generaciones.

La feria, que se desarrolla entre las 9 y las 17.00 horas, ofrece talleres prácticos, asesoramiento individual, actividades relacionadas con la inteligencia artificial y espacios de encuentro entre empresas y candidatos. Está organizada por la Cámara de Comercio en el marco del Programa Talento Joven, incluido en el Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027, con la participación del Ecyl y la cofinanciación del Ayuntamiento de Palencia.