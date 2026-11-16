TRAPA sube el sueldo a sus trabajadores y mejora sus condiciones laborales

Chocolates Trapa continúa reforzando su compromiso con el empleo estable y de calidad. La histórica firma chocolatera española, fundada en 1891 en Dueñas (Palencia) y que este año celebra su 135 aniversario, ha firmado un nuevo convenio colectivo que contempla una subida salarial del 10 % para sus trabajadores durante el primer año de vigencia, seguida de incrementos del 3 % en cada uno de los dos ejercicios posteriores, además de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. Un acuerdo que supone un importante avance en las condiciones económicas y laborales de su plantilla y que refleja la voluntad de la compañía de hacer partícipes a sus trabajadores del crecimiento experimentado en los últimos años.

Aprobado en octubre de 2026 y con una vigencia de tres años, el nuevo convenio introduce también mejoras significativas en los complementos salariales y en la organización del tiempo de trabajo. Entre ellas destacan el incremento de más del 30 % en el plus de nocturnidad, de más del 20 % en los complementos por trabajo en fines de semana, festivos y guardias, y una mejora del 20 % en la remuneración de las horas extraordinarias. A estas medidas se suma la creación de un nuevo plus de turnicidad, destinado a compensar a los trabajadores que desarrollan su actividad en diferentes turnos. Pero las mejoras no se limitan al ámbito económico. El acuerdo contempla también una reducción de la jornada laboral anual, la implantación de dos tardes libres a la semana para el personal de oficinas y la ampliación de los permisos retribuidos, medidas orientadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y a mejorar el bienestar de los empleados.

MÁS EMPLEO, MAYOR ESTABILIDAD Y COMPROMISO CON LA IGUALDAD

La firma del nuevo convenio coincide con una etapa de crecimiento sostenido de Chocolates Trapa, que en los últimos años ha reforzado su estructura industrial y ampliado su equipo humano. La compañía ha pasado de 167 trabajadores a finales de 2024 a 174 al cierre de 2025 y 185 en noviembre de 2026, lo que supone un incremento de casi el 11 % en menos de dos años. Además del aumento de la plantilla, otro de los datos más significativos es la estabilidad del empleo: el 100 % de sus trabajadores cuenta actualmente con un contrato indefinido, una apuesta que la empresa mantiene como uno de los pilares de su política de recursos humanos y que queda reforzada en el nuevo convenio colectivo.

La igualdad de oportunidades constituye otro de los ejes de su política laboral. Actualmente, el 51 % de la plantilla está formada por mujeres, que además lideran la mitad de las áreas de la compañía, reflejo de una apuesta por la presencia femenina tanto en los equipos de trabajo como en los puestos de responsabilidad. En este ámbito, Chocolates Trapa cuenta ya con un primer Plan de Igualdad implantado y se encuentra negociando el segundo, con el objetivo de seguir avanzando en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, dispone de diferentes protocolos internos para garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso e inclusivo, entre ellos un protocolo de prevención del acoso laboral y sexual, otro de desconexión digital y un protocolo contra la discriminación de las personas LGTBI.

UN CRECIMIENTO EMPRESARIAL QUE TAMBIÉN SE REFLEJA EN SU EQUIPO HUMANO

Estas mejoras laborales se producen en un momento especialmente positivo para Chocolates Trapa, que continúa consolidándose como una de las principales empresas del sector chocolatero español. La compañía cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 85 millones de euros, un 38 % más que los 61,6 millones registrados en 2024, superando ampliamente sus previsiones iniciales y manteniendo el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros en 2027.

Desde que en 2013 iniciara una nueva etapa bajo una propiedad de capital 100 % español, la firma palentina ha protagonizado una profunda transformación industrial y comercial. En poco más de una década, su facturación ha pasado de 1,5 a 85 millones de euros, impulsada por una estrategia basada en la innovación, la diversificación de productos, la ampliación de mercados y la modernización de sus instalaciones. En este periodo, la empresa ha destinado más de 60 millones de euros a la modernización de su fábrica de Dueñas, reconocida por la ingeniería Bühler como la planta de chocolate más moderna de España y la cuarta de Europa. Una inversión que ha permitido incrementar su capacidad productiva, mejorar sus procesos y generar nuevas oportunidades de empleo en la provincia de Palencia.

Con la firma de este nuevo convenio colectivo, Chocolates Trapa da un paso más en su apuesta por un modelo de crecimiento que combina el desarrollo industrial y empresarial con la mejora de las condiciones laborales, la estabilidad del empleo y la igualdad de oportunidades. Una filosofía que cobra especial relevancia en el año de su 135 aniversario y que reafirma el compromiso de la compañía con las personas que forman parte de su historia y de su futuro.