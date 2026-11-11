Galletas Gullón recibe el Premio UNO al Líder de la Innovación y Emprendimiento Logístico 2026

Galletas Gullón, galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha recibido el Premio UNO al Líder de la Innovación y Emprendimiento Logístico 2026, otorgado por la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO). El reconocimiento distingue la estrategia de transformación logística de la compañía, que contempla un plan de inversión de 196,3 millones de euros hasta 2030 para impulsar nuevas infraestructuras y soluciones tecnológicas avanzadas. El galardón ha sido recogido por el director de Logística, Javier Torres, durante una ceremonia celebrada en Madrid en el marco de la feria Logistics & Automation.

Para David Casañ, director Corporativo de Galletas Gullón, "este reconocimiento pone en valor nuestra apuesta por la innovación y la inversión como motores de crecimiento y competitividad. En Galletas Gullón trabajamos con una visión a largo plazo, reinvirtiendo nuestros recursos para seguir desarrollando nuestra capacidad industrial y reforzar nuestra posición en el mercado. La inversión prevista hasta 2030 refleja ese compromiso y nuestra voluntad de seguir creciendo desde Aguilar de Campoo, generando actividad económica y empleo".

En palabras de Javier Torres, director de Logística de Galletas Gullón, "la transformación de nuestra logística es una pieza clave para acompañar el crecimiento de la compañía. La incorporación de soluciones de automatización nos permitirá optimizar la gestión del stock, agilizar la preparación de pedidos y mejorar el flujo de mercancías. Nuestro objetivo es contar con una operativa cada vez más eficiente, flexible y preparada para responder a las necesidades de nuestros clientes".

El jurado ha destacado la apuesta de Galletas Gullón por la innovación logística y el desarrollo de un modelo operativo más avanzado, orientado a optimizar la gestión del stock, agilizar los procesos de preparación de pedidos (picking) y mejorar el flujo de mercancías. Estas actuaciones forman parte de una estrategia de inversión sostenida con la que la compañía busca reforzar su capacidad operativa y acompañar su crecimiento industrial.

Innovación logística para impulsar el crecimiento

Entre los principales proyectos incluidos en este plan destaca la puesta en marcha de una nueva plataforma logística totalmente robotizada en Aguilar de Campoo (Palencia), con capacidad para almacenar 37.400 palés. Esta infraestructura permitirá avanzar en la automatización de las operaciones logísticas y optimizar los procesos asociados al almacenamiento y la preparación de pedidos.

La inversión se enmarca en la estrategia industrial de Galletas Gullón, basada en la reinversión continuada de los beneficios para impulsar su crecimiento y fortalecer su competitividad. A través de la modernización de sus infraestructuras y la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas, la compañía continúa adaptando sus procesos productivos y logísticos a las necesidades de una actividad con creciente proyección internacional.

Un reconocimiento a la innovación empresarial

Los Premios Nacionales UNO a los Líderes de la Logística celebran en 2026 su séptima edición y se han consolidado como uno de los principales reconocimientos del sector en España. La ceremonia, que ha reunido a más de 200 directivos, ha estado presidida por el presidente del Senado de España, Pedro, y el presidente de UNO, Francisco Aranda.

Además de Galletas Gullón, esta edición ha distinguido a compañías como Puig, Leroy Merlin España y ALDI España, así como a World Central Kitchen y a distintos profesionales e instituciones por su contribución al desarrollo del sector logístico.

El acto ha concluido con la mesa redonda "Los Líderes de la Logística", en la que los premiados han compartido sus experiencias y estrategias, además de analizar los principales retos que afronta el sector.