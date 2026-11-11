La Subdelegación del Gobierno afirma que la primera parte de la huelga se desarrolla con normalidad

Según informan desde la Subdelegación del Gobierno, la primera parte de la jornada de huelga general ha transcurrido con absoluta normalidad y tranquilidad en toda la provincia de Palencia durante la noche y hasta el momento. Tanto en los polígonos industriales como en las zonas comerciales, la apertura de los centros de trabajo y el acceso a sus puestos de quienes no secundan la huelga o prestan servicios mínimos se han desarrollado sin incidencias.

La Subdelegación del Gobierno mantiene un seguimiento continuado de la jornada. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado un dispositivo extraordinario para garantizar el derecho fundamental de huelga y el acceso de los trabajadores a sus puestos, así como para preservar el orden público y la seguridad ciudadana. Ambos cuerpos mantienen sus servicios ordinarios de prevención y respuesta ante situaciones ajenas a la huelga.

Los efectivos han estado presentes en los accesos a polígonos industriales y a los principales centros de trabajo, así como en estaciones de tren y de autobuses, centros comerciales, supermercados, pequeños comercios, entidades bancarias, inmobiliarias y otros puntos donde se han concentrado piquetes informativos. El dispositivo abarca también la vigilancia de las vías interurbanas y la protección de infraestructuras críticas.

Las únicas incidencias reseñables han sido retrasos breves en las cocheras de servicios urbano e interurbano de autobús y de limpieza de la capital. En las instalaciones de La Regional y PALBUS, concesionaria del autobús urbano, un piquete informativo de unas 60 personas ha retrasado unos minutos la salida de algún autobús de los previstos para los servicios mínimos y de los servicios interurbanos ordinarios. La Policía Nacional ha mediado para facilitar la salida. En las cocheras de la concesionaria del servicio municipal de limpieza, otro piquete informativo, de unas 50 personas, ha demorado brevemente la salida de una máquina de limpieza.

Durante la madrugada se ha constatado también la presencia de piquetes en los polígonos industriales de Dueñas y Venta de Baños. A las 11 horas hay varios piquetes informativos en distintos puntos de la capital y del resto de la provincia. Por parte de Guardia Civil no se ha constatado presencia de piquetes en las inmediaciones del Grupo Renault, en Villamuriel de Cerrato, ni en los polígonos industriales del resto de la provincia.

La Subdelegación del Gobierno seguirá el desarrollo de las concentraciones convocadas por las organizaciones sindicales a las 12.30 horas en Guardo y Aguilar de Campoo e informará posteriormente de la afluencia.