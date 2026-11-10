Mario Martínez asume la secretaría general de Juventudes Socialistas de Palencia

Mario Martínez será el nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Palencia, tomando el relevo de Brian Vallejo al frente de la organización juvenil progresista. Su elección se ha producido tras finalizar el proceso orgánico de presentación de candidaturas, al que únicamente ha concurrido su candidatura, que ha reunido los avales necesarios de la militancia. Su nombramiento será ratificado en el X Congreso Provincial, que tendrá lugar los próximos días 29 y 30 de enero, junto con la nueva Comisión Ejecutiva Provincial. Martínez, de 23 años y natural de Palencia, es graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En el ámbito asociativo, es conocido por haber desempeñado la presidencia de la Asociación de Vecinos del barrio de San Juanillo, etapa en la que ha participado activamente en la representación vecinal, la dinamización del barrio y la reivindicación de mejoras para sus vecinos. Con su llegada a la Secretaría General, Juventudes Socialistas de Palencia abre una nueva etapa con el propósito de fortalecer la organización en el conjunto de la provincia, incrementar su presencia en los espacios de participación juvenil y situar las preocupaciones de los jóvenes palentinos en el centro del debate político. La nueva dirección trabajará para consolidar una organización abierta, participativa y con capacidad de trasladar propuestas e iniciativas a las instituciones.

El testigo se lo dará Brian Vallejo, quien, durante su mandato, ha llevado a cabo actividades y citas de carácter abierto al público como los “Beers & Politics”, se han organizado encuentros de formación de perfiles jóvenes en el municipalismo y se han impulsado visitas a distintas instituciones para acercar su función a los jóvenes. Asimismo, Juventudes Socialistas ha mantenido una participación activa en espacios de representación y participación juvenil, como el Consejo de la Juventud, además de promover a su vez, la incorporación de jóvenes a las candidaturas electorales del PSOE y la presencia de nombres de la organización provincial en puestos de responsabilidad autonómicos y federales de las Juventudes Socialistas de España. El X Congreso Provincial servirá para formalizar el relevo en la dirección y ratificar la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, que acompañará a Mario Martínez en esta nueva responsabilidad. Una cita que marcará el inicio de una nueva etapa para Juventudes Socialistas de Palencia, con el objetivo de seguir siendo una voz activa de la juventud y contribuir a la transformación social y política de la provincia.