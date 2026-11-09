La Policía Nacional interviene en Palencia diversos efectos susceptibles de ser utilizados en robos con fuerza durante un dispositivo preventivo

Agentes de la Policía Nacional, mientras realizaban labores de prevención de robos con fuerza en domicilios, localizaron durante la madrugada del pasado 7 de noviembre a un varón que adoptó una actitud huidiza al percatarse de la presencia policial. Los hechos tuvieron lugar sobre las 03:50 horas, en vía pública, cuando los agentes observaron al individuo en la parte posterior de varias viviendas situadas en una zona donde se habían producido diversos robos con fuerza horas antes. Ante estas circunstancias, los policías procedieron a realizar un cacheo de seguridad, localizando entre sus pertenencias diversos efectos que fueron intervenidos. En concreto, el varón ocultaba en la manga derecha de su abrigo un dispositivo de comunicación tipo walkie-talkie. Asimismo, en una riñonera portaba una tarjeta de plástico rígido, de características similares a las utilizadas para la apertura de determinados mecanismos de cierre de puertas, así como un arma blanca.

Los agentes procedieron a la intervención de estos efectos y formularon la correspondiente acta por la tenencia de un arma blanca en vía pública. Esta actuación se enmarca en los dispositivos preventivos que desarrolla la Policía Nacional para evitar robos con fuerza en viviendas y reforzar la seguridad ciudadana, mediante la vigilancia de aquellas zonas que han registrado hechos delictivos y la detección de conductas que puedan resultar sospechosas.