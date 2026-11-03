Una ganadera de San Martín de los Herreros se encuentra cara a cara con un oso dentro del cercado de su ganado

Recordarán como Onda Cero Palencia les contaba la semana pasada la preocupación entre los vecinos de la zona de La Pernía ante la presencia cada vez más habitual de plantígrados en los núcleos urbanos. Hoy UPA ha ratificado la noticia que les contaba esta emisora al respecto de la presencia de esta especie en zonas habitadas por el humano. UPA PALENCIA denuncia la situación tan peligrosa que ha vivido este pasado fin de semana una joven ganadera de San Martín de los Herreros al encontrarse cara a cara con un oso pardo dentro del cercado donde se encuentran habitualmente sus cabras.

Al tratarse del fin de semana la ganadera ha dejado, como siempre, encerrados todos sus animales, incluidos perros, ante la presencia habitual de turistas. “En la noche del viernes escuché mucho ruido y nerviosismo de mis animales, por lo que salí de casa y me asomé al cercado, que está a escasos metros de mi vivienda, y fue tremendo el susto que me llevé al encontrarme a escasos metros a un oso”, relata Laura Castrillo.

En esta ocasión el oso, que lleva siendo vigilado por la Junta de Castilla y León desde hace al menos dos años, no mató a ningún animal, pero es habitual desde hace un tiempo la desaparición de ovejas y cabras por los ataques del plantígrado. UPA PALENCIA ante estos hechos ha trasladado urgentemente a la Junta de Castilla y León, a través del Delegado Territorial, que la situación es lo suficientemente peligrosa como para que se actúe de inmediato con el protocolo de actuación que sea necesario, porque el peligro es evidente con un animal salvaje campando a sus anchas y cada vez más cerca de la población urbana.

La organización advierte del peligro de los planes de reintroducción de especies salvajes, como es el caso del oso, cuando su expansión significa acercarse cada vez más a poblaciones habitadas y con mucha actividad humana por el turismo y por una actividad profesional como es la ganadería, porque consideramos que cualquier día podría producirse una desgracia.

UPA PALENCIA califica como insostenible la situación de esta ganadería con la presencia del oso a las puertas de su casa, por lo que desde aquí pedimos a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha un protocolo claro de actuación que deba pasar por poner urgentemente las trampas necesarias para sacar al oso de esta zona poblada, y trasladarlo a otros lugares no habitables, alejado de los pueblos y de las explotaciones ganaderas.

"La convivencia de este tipo de animales con el ser humano es incompatible y debe actuarse con la contundencia que requiere un caso como éste, no solo por las muertes en animales, estrés y nula producción debido a los abortos de las hembras gestantes de la explotación, sino por el peligro innato para la vida de las personas".