El Ayuntamiento de Palencia traslada al domingo la fiesta de Halloween al decretarse tres días de luto

El Ayuntamiento de Palencia ha decretado tres días de luto oficial en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer miércoles, 28 de octubre, en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, y ha suspendido los actos previstos durante este periodo. Concretamente, el luto oficial se prolonga desde las 00:00 horas de este jueves, 29 de octubre, hasta las 24:00 horas del sábado, 31 de octubre.

Con esta decisión, el consistorio capitalino quiere expresar su más sentido pésame y su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por este trágico suceso. Durante los tres días de luto oficial, las banderas de los edificios públicos municipales ondearán a media asta como muestra de duelo y respeto institucional.

Asimismo, cabe puntualizar que se ha suspendido la recepción institucional de la coreógrafa de flamenco, María Pagés, programada para la jornada de hoy en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia, así como las funciones programadas para hoy (El paraíso de los negros) y mañana (El invencible verano de Liliana) en el Teatro Principal de la ciudad. Por último, el evento organizado con motivo de la festividad de Halloween en el complejo deportivo de Eras de Santa Marina se ha trasladado al domingo, 1 de noviembre, con los mismos horarios.