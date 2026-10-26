El PP de Palencia registra las candidaturas para las elecciones del 29N con el objetivo de iniciar una nueva etapa política en España

El Partido Popular de Palencia ha registrado las listas de sus candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una candidatura que según destaca la presidenta provincial Ángeles Armisén combina renovación, experiencia y conocimiento de la realidad provincial, con el objetivo de defender los intereses de los palentinos y contribuir al cambio político que necesita España.

Desde las filas populares aseguran que la cita electoral del 29N representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa política y recuperar una forma de gobernar basada en el compromiso, el respeto institucional y la atención a las necesidades reales de los ciudadanos.

Los populares destacan que los españoles están un paso más cerca del cambio; de que se inicie la reconstrucción nacional que el país necesita, al tiempo que ponen sobre la mesa la necesidad de que Palencia cuente con un Gobierno Nacional que sitúe a las personas en el centro de sus decisiones y que permita a la provincia recuperar las inversiones pendientes.

Una candidatura y un equipo integrado por personas que han trabajado por Palencia desde diferentes responsabilidades, tanto en las administraciones públicas como en el ámbito profesional, económico y asociativo.

Desde el PP de Palencia aseguran que los candidatos del Partido Popular trasladarán al ámbito nacional el conocimiento de las necesidades de los 191 municipios de la provincia, defendiendo la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad con independencia del lugar de residencia.

“Vamos a acabar con la política de ciudadanos de primera y de segunda; vamos a acabar con las políticas que nos han convertido en ciudadanos de segunda. Y vamos a convertir en realidad la igualdad de oportunidades, señalan.