Localizada la mujer desaparecida en la Montaña Palentina

La Guardia Civil de Palencia ha tenido conocimiento esta mañana de la desaparición de una vecina mayor de edad en el norte de la provincia de Palencia. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y tráfico de las Comandancias de Palencia, León y Cantabria, el equipo PEGASO y SEPRONA de la Comandancia de Palencia, participando también un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Sabero, personal de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como voluntarios de las localidades cercanas.

En torno a las 12:30 horas esta persona fue localizada con vida por una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de León en una zona próxima al frontón del camping de Riaño. Fue atendida por el personal sanitario de dicha localidad y posteriormente trasladad al hospital de la capital leonesa. Desde Guardia Civil queremos recordar la importancia de comunicar a la mayor brevedad cualquier posible desaparición, tanto de menores de edad como de mayores, no siendo necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Los primeros momentos son de gran importancia para poder localizar a un desaparecido con vida, pudiendo además establecer una zona de búsqueda mucho más reducida y precisa.