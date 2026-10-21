Agustín Martínez y Rut Pérez completan la lista del PSOE por Palencia

(ICAL) El PSOE registró hoy ante la Junta Electoral Provincial la candidatura de Palencia al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, encabezada por la actual diputada María Luz Martínez Seijo y completada por Agustín Martínez García y Rut Pérez Martín. La relación de suplentes está integrada, por este orden, por José Luis Pedreira Massa, María Ángeles Fombellida Cabezudo y Julio Rascón Quirce, según confirmó a Ical la propia candidata.

La composición de la lista fue aprobada por la Comisión Federal de Listas del PSOE después de las renuncias de Luis Ángel Marín y Alicia García a figurar en la candidatura al Congreso. Según la información difundida por la formación socialista, ambos renunciaron tras la polémica suscitada por no haberse respetado la decisión de la militancia palentina.

Agustín Ángel Martínez García ocupa actualmente la Secretaría del Área de Mayores de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León, mientras que Rut Pérez Martín es concejala socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Martínez Seijo manifestó a Ical sentirse “muy orgullosa de volver a representar a Palencia” y aseguró que la candidatura afronta el proceso electoral con “mucha ilusión”. Entre los ejes de su proyecto destacó la defensa del estado del bienestar, el salario mínimo y la igualdad.

La candidata contrapuso el modelo de su partido, basado en los derechos, las libertades y la igualdad, a otras opciones políticas que, a su juicio, se están imponiendo en distintas comunidades autónomas y en otros países europeos. En este sentido, expresó su intención de trabajar junto al resto de integrantes de la candidatura para consolidar las políticas desarrolladas hasta ahora y dar continuidad a sus propuestas.

Preguntada por la situación del PSOE de Palencia, Martínez Seijo evitó entrar a valorar el pasado y apostó por centrarse en el futuro de la formación. “Somos un partido histórico con una militancia maravillosa y no me cabe ninguna duda de que en todo este proceso vamos a estar todos al cien por cien”, afirmó.

Candidatura al Senado

Por su parte, la candidatura socialista al Senado estará encabezada por la actual senadora Rosa Aldea Gómez, mientras que el tercer puesto lo ocupará Belinda Mencía Solla, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

El segundo lugar corresponderá a una persona designada por la formación política Frente Amplio, en virtud del acuerdo estatal alcanzado para concurrir con una candidatura única a la Cámara Alta. De acuerdo con el sistema de listas cremallera, ese puesto será ocupado por un hombre.

La lista al Senado se completará con Moisés Payo Nevares y Carmen Casas Simón como suplentes de Rosa Aldea, y con Jesús Manuel López Infante y Raquel Macho Palenzuela como suplentes de Belinda Mencía.