Milagros Marcos y Roberto Martín, cabezas de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado por Palencia

El Comité Electoral del Partido Popular de Palencia ha aprobado la propuesta de las candidaturas con las que la formación concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Se trata de un equipo con gran experiencia de gestión y solvente, para aportar dar un impulso desde esta provincia al proyecto de reconstrucción nacional que encabeza Alberto Núñez Feijóo.

Según el procedimiento establecido, esta propuesta se elevará al Comité Electoral Nacional para su aprobación definitiva. Los integrantes son:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

1. Milagros Marcos Ortega.

2. Luis Miguel Cárcel Cárcel.

3. María José Ortega Gómez.

Suplentes:

- Víctor Arroyo Gallardo.

- Elisa Carretón Puebla.

- Isaac de Prado de la Fuente.

SENADO:

1. Roberto Martín Casado.

- Suplente 1: Sara Pastor Rodríguez.

- Suplente 2: Gonzalo Pérez Ibáñez.

2. Cristina Sandino Vallejo.

- Suplente 1: Manuel Gañán Rodríguez.

- Suplente 2: María Teresa Carmona Crespo.

3. Jorge Domingo Martínez Antolín.

- Suplente 1: Sara Pérez Gregorio.

- Suplente 2: José Luis Emperador León.

Se trata de candidaturas integradoras, que apuestan por la experiencia, por la cualificación profesional y por el compromiso con Palencia y España. Si se tiene en cuenta a los suplentes, el grado de renovación llega al 80%, con 12 de los 15 nombres que integran las listas.

La Presidenta Provincial, Ángeles Armisén, ha destacado que estas candidaturas son “un reflejo de la provincia de Palencia, con representantes de toda la sociedad, de todos los sectores, de todas las edades y con gran experiencia de gestión, con algo en común: su compromiso con Palencia desde las siglas del Partido Popular”.

Armisén también ha señalado que “son la punta de lanza para el proyecto de Alberto Núñez Feijóo en nuestra provincia”, para poner fin al abandono de más de 8 años que ha sufrido Palencia por parte del gobierno de la Nación, recordando que “trabajarán para obtener la confianza de los palentinos y para mantenerla durante los cuatro años de gestión”.

Este equipo defenderá un programa de gobierno pensando por y para Palencia, con inversiones, y con una apuesta por la vivienda y los servicios públicos de calidad. Será una vocación de servicio para cumplir con el “contrato con los españoles” presentado esta misma semana por el presidente Feijóo. El objetivo es claro: ganar las próximas elecciones generales para que la voz de Palencia se escuche alto y fuerte en el Congreso, en el Senado y en el Gobierno de España.