Palencia celebrará un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo

La sociedad española está consternada por el accidente ocurrido a la altura de Urda (Toledo) en la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Andalucía. Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes de Alta Velocidad de Renfe e Iryo han impactado cerca de Urda (Toledo) con el descarrilamiento de dos vagones. Las autoridades confirman, a esta hora, al menos 30 muertos. El Ayuntamiento de Palencia, a instancia de la Federación Española de Municipios y Provincias, convoca un minuto de silencio a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Palencia.