Sucesos

Palencia celebrará un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo

Será a las 20:00 horas en la Plaza Mayor.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente de tren en Urda/ Juanma Jiménez / Europa Press
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente de tren en Urda | Juanma Jiménez / Europa Press

La sociedad española está consternada por el accidente ocurrido a la altura de Urda (Toledo) en la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Andalucía. Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes de Alta Velocidad de Renfe e Iryo han impactado cerca de Urda (Toledo) con el descarrilamiento de dos vagones. Las autoridades confirman, a esta hora, al menos 30 muertos. El Ayuntamiento de Palencia, a instancia de la Federación Española de Municipios y Provincias, convoca un minuto de silencio a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Palencia.

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