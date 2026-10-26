La Policía Nacional y Bomberos intervienen en un auxilio humanitario en Palencia

Agentes de la Policía Nacional y efectivos del Servicio de Bomberos intervinieron a las 23:20 horas del pasado sábado en un auxilio humanitario en la avenida Valladolid de la capital palentina. La intervención se inició tras recibir una comunicación del CIMACC 091 alertando de que una persona se había caído en el interior de la bañera de su domicilio y no podía levantarse por sus propios medios. A su llegada, los agentes comprobaron que la persona se encontraba en el interior de la bañera y que sus condiciones físicas, junto con las reducidas dimensiones del espacio, dificultaban que pudiera incorporarse sin ayuda. Ante esta situación, se solicitó la colaboración del Servicio de Bomberos, cuyos efectivos acudieron al lugar para facilitar las labores de asistencia. Gracias a la rápida intervención y a la coordinación entre la Policía Nacional, los Bomberos y Sacyl, se consiguió ayudar a la persona a incorporarse y trasladarse nuevamente a su cama. Finalmente, no fue necesario su traslado a un centro sanitario.