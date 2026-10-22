La Policía Nacional detiene a dos personas más en una investigación por tráfico de drogas en Palencia

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a tres varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en el marco de una investigación que dio continuidad a una intervención policial realizada durante la madrugada del 21 de octubre. Tras la primera detención, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial continuaron las investigaciones ante la sospecha de que el arrestado pudiera conservar otras sustancias estupefacientes o material relacionado con su distribución.

Durante las pesquisas, los agentes observaron cómo el hombre depositaba una bolsa de basura en un contenedor próximo a su domicilio y regresaba a la vivienda. Poco después, sobre las 12:45 horas del 21 de octubre, en las inmediaciones de la calle Juan Antonio Bardem, dos varones acudieron al lugar y recuperaron la bolsa del contenedor. Los agentes los interceptaron y comprobaron que en el interior había tres envoltorios con una sustancia que, presuntamente, sería speed, así como numerosos recortes de plástico, bolsas con cierre hermético y material de envasado al vacío, elementos habitualmente utilizados para la preparación y dosificación de sustancias estupefacientes.

Ante los indicios obtenidos, los agentes procedieron a detener a los dos varones que habían recogido la bolsa y nuevamente al hombre arrestado durante la primera intervención, por su presunta implicación en los hechos investigados. La investigación permitió obtener indicios de una posible actuación coordinada entre los tres detenidos. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.