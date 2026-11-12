Izquierda Unida Palencia denuncia el ataque vandálico a su sede en vísperas del inicio de la campaña electoral

Izquierda Unida Palencia denuncia el acto vandálico sufrido este miércoles, 11 de noviembre, en su sede de la capital palentina, cuya cerradura ha sido obstruida con pegamento, impidiendo el acceso a las instalaciones. Un ataque que la organización condena rotundamente y que considera un acto de intimidación contra las organizaciones políticas y sociales de la izquierda.

La gravedad de lo sucedido adquiere una dimensión especialmente significativa por el contexto en el que se ha producido. El ataque ha tenido lugar precisamente durante la jornada de Huelga general convocada por los principales Sindicatos de Clase para reivindicar el derecho a una vivienda digna y denunciar las crecientes dificultades que encuentra buena parte de la población para acceder a ella. Una jornada en la que el movimiento sindical ha demostrado su capacidad de organización y movilización frente a uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo.

Resulta especialmente paradójico que, mientras miles de personas reivindicaban el derecho a tener un hogar, alguien haya decidido impedir el acceso a la que constituye la casa de la izquierda en Palencia: la sede de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España.

Además, este ataque se produce en vísperas del comienzo de la campaña electoral de las elecciones generales a Cortes del próximo 29 de noviembre, que arrancará durante la noche del 12 al 13 de noviembre. Una “coincidencia” que hace todavía más preocupante este intento de obstaculizar la actividad de una organización política democrática en un momento especialmente relevante para la participación política y el debate público.

Desde Izquierda Unida Palencia señalan que este tipo de comportamientos, protagonizados por grupúsculos intolerantes, pretenden amedrentar y boicotear tanto a las organizaciones sindicales de clase como a las fuerzas políticas de izquierdas. Frente a ello, la organización reivindica la libertad política, sindical y de expresión como pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.