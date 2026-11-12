La Catedral de Palencia conmemora su consagración con toques manuales y exhibiciones de campanas

La Catedral de San Antolín celebrará el próximo 19 de noviembre el 129.º aniversario de su consagración. La conmemoración reunirá la tradición litúrgica de la seo y el toque manual de campanas, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los actos permitirán acercarse a la historia del templo y a un oficio que durante siglos ha acompañado la vida de pueblos y ciudades.

Las doce cruces que recuerdan la consagración de 1897

El 19 de noviembre de 1897, el obispo Enrique Almaraz y Santos consagró solemnemente la Catedral. Durante la ceremonia ungió con óleo santo doce puntos del templo, señalados con cruces de mármol que simbolizan a los doce apóstoles. Cada año, en la fiesta de la Dedicación, se encienden luces junto a esas cruces y se celebra la Eucaristía en memoria de aquel acontecimiento. La ceremonia de 1897 tuvo lugar en un edificio que ya acogía el culto desde la Edad Media.

Del templo visigodo a la catedral gótica

La historia del conjunto se remonta a un espacio ocupado en época romana, cuyos restos se han documentado en el solar y su entorno. De la catedral visigoda se conserva la parte oriental de la cripta de San Antolín, fechada en el siglo VII. En el siglo XI, la restauración de la diócesis dio paso a una nueva etapa constructiva, visible en la ampliación de la cripta hacia el oeste. A la fase prerrománica siguió un templo románico, anterior a la actual seo. La primera piedra de la catedral gótica se colocó el 1 de junio de 1321. Su construcción avanzó en tres grandes etapas: entre 1321 y 1423 se levantó la cabecera con girola; de 1423 a 1485 se modificó el proyecto y se desplazó el crucero hacia el oeste, ampliando el templo; y entre 1485 y 1516 culminó el gran impulso de las naves, la sala capitular y el claustro. El Renacimiento y las centurias posteriores añadieron retablos y otras obras que completaron el conjunto. La consagración de 1897 se inscribe en esa larga historia de la Bella Desconocida.

El toque manual de campanas como patrimonio vivo

El 30 de noviembre de 2022, la UNESCO inscribió el toque manual de campanas de España en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2024, la inscripción se amplió a Italia. El reconocimiento ampara los conocimientos y las técnicas de los campaneros, sus repertorios y su transmisión entre generaciones, estrechamente vinculados a la identidad de cada comunidad. Durante siglos, las campanas articularon la vida cotidiana con mensajes que los vecinos sabían interpretar. Los toques de oración y de misa marcaban la jornada religiosa; los repiques anunciaban fiestas y solemnidades; y los toques de difuntos comunicaban una muerte y acompañaban el duelo. En el ámbito civil, podían convocar a concejo, ordenar tareas del campo o dar la alarma ante incendios e inundaciones. El ritmo, las pausas y la combinación de campanas permitían distinguir cada aviso. Ese lenguaje variaba de una población a otra. Los pueblos castellanos contaban con llamadas a concejo, mientras que la campana de la Vela de la Alhambra de Granada servía para regular los riegos. Parte de estos repertorios se conserva o se recupera mediante la práctica y la documentación de los campaneros. Albaida, en Valencia, mantiene una tradición ininterrumpida de toque manual desde hace siglos. Preservar estos saberes permite conservar también la memoria de las comunidades que los crearon. Está en formación un grupo de campaneros adscrito a la propia Catedral, surgido de la colaboración entre los Campaneros Villaltanos y la Hermandad Franciscana Virgen de la Piedad de Palencia. Sus integrantes ya realizaron los toques de campanas el pasado 2 de septiembre, con motivo de las fiestas en honor a San Antolín. La participación de los Campaneros Villaltanos en Palencia acercará este patrimonio al público mediante el sonido de las campanas de la Catedral y una demostración con campanario móvil, que permitirá observar de cerca la ejecución manual de los toques.

Programa del 19 de noviembre de 2026

10.30 horas. Exhibición campanera de los Campaneros Villaltanos en la torre principal de la Catedral de Palencia, dirigida a los medios de comunicación. Por la tarde antes de las 19.00 horas. Toque manual de las campanas de la Santa Iglesia Catedral de Palencia, previo a la celebración litúrgica. 19.00 horas. Eucaristía conmemorativa de la Dedicación y Consagración de la Catedral. Al término de la Eucaristía. Breve exhibición de los Campaneros Villaltanos con campanario móvil, dirigida al público. Ubicación concreta pendiente de confirmar.