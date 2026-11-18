Galletas Gullón, uno de los principales fabricantes de galletas de Europa y referente en el sector agroalimentario, refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de las personas que forman parte de su equipo a través de “Gullón con tu salud”, un programa de atención integral diseñado para mejorar las condiciones laborales y contribuir a la calidad de vida de sus trabajadores.

La iniciativa pone a disposición de la plantilla diferentes servicios especializados en salud, que abarcan desde la medicina laboral hasta la fisioterapia, el apoyo psicológico y el asesoramiento nutricional. Con este programa, la compañía amplía su apuesta por la prevención, el cuidado de la salud y la atención personalizada, incorporando nuevas herramientas para dar respuesta a las necesidades de sus profesionales tanto en el ámbito físico como emocional.

En concreto, el programa contempla cuatro especialidades. El servicio de medicina laboral permite valorar molestias, lesiones o enfermedades relacionadas con la actividad profesional; la fisioterapia está orientada al tratamiento de lesiones musculoesqueléticas; el apoyo psicológico ofrece herramientas para gestionar el estrés, mejorar el bienestar emocional y afrontar situaciones relacionadas con el entorno laboral; y el servicio de nutrición proporciona asesoramiento para mejorar los hábitos alimentarios y cuidar la salud a largo plazo.

El acceso a estas especialidades se articula a través de un procedimiento de atención individualizada. Cuando un trabajador presenta una molestia, lesión o situación relacionada con su actividad laboral, puede solicitar una cita con el médico de salud laboral, que evalúa su situación y, si lo considera necesario, realiza la derivación al servicio especializado correspondiente. De este modo, se garantiza que la atención responda a las necesidades concretas de cada persona.

Fernando Saldaña, director de RRHH de Galletas Gullón, asegura que “tenemos claro que el crecimiento de la compañía está estrechamente ligado al bienestar y al desarrollo de las personas que forman parte de ella. Por eso trabajamos para ofrecer unas condiciones laborales cada vez mejores, que vayan más allá del puesto de trabajo y contribuyan a su salud y calidad de vida”.

Las personas, en el centro de la estrategia

El programa “Gullón con tu salud” forma parte de una estrategia más amplia de Galletas Gullón para consolidar un entorno de trabajo atractivo, saludable y comprometido con las personas. Con más de 2.300 puestos de trabajo, la compañía mantiene una firme apuesta por el talento como uno de los pilares de su crecimiento sostenible y de su contribución al desarrollo económico y social de Castilla y León. Desde Aguilar de Campoo, continúa impulsando iniciativas que favorecen la formación, el empleo y la fijación de población en el medio rural, consolidando su papel como uno de los principales motores económicos de la provincia de Palencia.

Este compromiso se refleja también en otras iniciativas, como su Plan de Acción de Mejora Psicosocial, las jornadas sobre gestión del estrés, los talleres de prevención y la campaña anual de vigilancia de la salud. La compañía promueve, además, hábitos de vida saludables a través de iniciativas como Somos Nutrisensatos y DisFRUTA, así como mediante acuerdos con entidades sanitarias para facilitar el acceso de los empleados a servicios médicos en condiciones ventajosas.

Una apuesta que ha sido reconocida con anterioridad, como con su presencia en el top 10 de las clasificaciones sectoriales de MERCO Talento 2025 y MERCO Talento Universitario 2025/26, y su distinción como una de las Mejores Empresas para Trabajar en España. A estos galardones se suma el Primer Premio Vivofácil 2026 a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal y a la Responsabilidad Social, en la categoría de Gran Empresa, que reconoce su compromiso con la conciliación y la calidad del entorno laboral.

En un contexto marcado por la dificultad para atraer y fidelizar profesionales cualificados en la España rural, Galletas Gullón apuesta por un modelo de crecimiento que combina la expansión industrial y empresarial con la mejora de las condiciones de sus trabajadores. La salud, la seguridad, el bienestar y el desarrollo profesional forman parte de esta visión, que busca ofrecer un proyecto laboral estable y con perspectivas de futuro.