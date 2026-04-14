Tres personas adultas y dos niñas heridas en una colisión entre dos turismos en Viso del Marqués

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera CM-4111, en Viso del Marqués.

Los heridos son una mujer de 41 años y un hombre de 64, ambos trasladados al Hospital General de Ciudad Real en ambulancia de soporte vital básico; y dos niñas de 11 y 12 años y un hombre de 43, trasladados al mismo centro en ambulancia de Urgencias.

El accidente ha tenido lugar sobre las seis menos veinte de la tarde de este lunes, en el kilómetro 57 de la citada vía, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

En el operativo han participado, además de las citadas ambulancias, un médico de Urgencias, un helicóptero medicalizado y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.