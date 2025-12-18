Nuevos efectivos e inversiones en el Parque de bomberos de Manzanares

El Parque de bomberos de Manzanares ha incorporado este año siete efectivos, un dato que ha facilitado esta mañana el presidente del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real, Julián Triguero, en una visita a sus instalaciones.

En este sentido, ha reiterado que el SCIS sigue trabajando para completar plantillas, contrarrestar el déficit de personal y mejorar dotaciones, por eso en 2026, con la ejecución del proceso de selección de la Oferta de Empleo Público 2023, Manzanares, que actualmente cuenta con dos bomberos por turno, pasaría a tener tres.

Por otro lado, en materia de adquisiciones e inversiones, el Consorcio ha dotado al Parque de Bomberos de Manzanares con nueva equipación específica de apicultura para intervenir de forma segura ante colmenas y enjambres de abejas, así como con una saca con manguera destinada a actuaciones en incendios en vivienda. De cara al futuro, se prevén mejoras en las instalaciones que incluyen la automatización de las puertas de los hangares de vehículos o la adecuación del habitáculo del vestuario.

Para el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, es fundamental invertir y reforzar el Parque de Bomberos de esta localidad, un servicio que ha puesto en valor la labor en un municipio con muchas industrias, donde su profesionalidad ha sido fundamental en alguna ocasión, y que también atiende otro tipo de siniestros por su ubicación geográfica.

El Parque de Manzanares ha realizado casi 900 intervenciones en los últimos dos años, 366 han sido por incendios y 31 salvamentos y rescates.