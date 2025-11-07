declaraciones a Onda Cero

Cinco casos oficiales de lengua azul en cabras en la región, cuatro de ellos en Ciudad Real

En declaraciones a Onda Cero, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, confirma los casos de lengua azul en cabras, pero afirma que todavía no hay datos suficientes para decidir si se incluirá al ganado caprino en los planes de vacunación y ayudas a explotaciones ganaderas.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El Gobierno regional confirma oficialmente cincos casos de lengua en cabras, cuatro en la provincia de Ciudad Real y uno en Albacete.

En declaraciones a Onda Cero, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, puntualiza que todavía no hay datos suficientes para decidir si se incluirá al ganado caprino en los planes de vacunación y ayudas a explotaciones ganaderas.

Antes de tomar una decisión la consejería de Agricultura y Ganadería debe valorar el "impacto real" de la enfermedad en este sector en concreto.

Sobre la sintomatología que presentan los animales diagnosticados de lengua azul, con un alto porcentaje de abortos y las consiguientes pérdidas económicas, Benítez explica que todavía deben realizarse pruebas que confirmen que realmente es a causa de esta enfermedad vírica.

Con relación a la sensación de "desamparo" que ocasiona en los ganaderos afectados la negación de la aparición de lengua azul en cabras, tras presentarse aviso en la OCA de positivo, la directora general de Ordenación Agropecuaria señala que puede tratarse de algo puntual, porque desde la consejería se mantiene continúa comunicación con las delegaciones provinciales, técnicos veterinarios y ganaderos.

Todas las partes reciben información actualizada y todos sabían que existía esta posibilidad, aunque hasta ahora no hubiera confirmación oficial, ha dicho a Onda Cero Lydia Benítez.

