I Jornada de Investigación Sanitaria en el Hospital de Valdepeñas

Hoy en el Hospital General de Valdepeñas primera Jornada de Investigación Sanitaria organizada por esta Gerencia de Atención Integrada, bajo el título 'Salud: un tesoro que la ciencia enriquece', que ha inaugurado el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara.

120 profesionales, de distintos niveles asistenciales, y 70 trabajos científicos presentados ponen en valor la importancia de la investigación para generar conocimiento que, en muchos casos, también contribuye a mejorar la práctica clínica. Damián Aranda, director de la GAI de Valdepeñas.

También profesionales de la GAI de Valdepeñas han presentado en este foro sus investigaciones: Antonio Gámez, facultativo especialista en Cardiología, Vanesa Crespo, especialista en Cirugía, y Cristina Mohíno, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, actual coordinadora médico del Centro de Salud Valdepeñas 1.

I Jornada de Investigación Sanitaria 'Salud: un tesoro que la ciencia enriquece' | Hospital General de Valdepeñas

En el marco de esta jornada se ha anunciado para el próximo curso el incremento del número de plazas para formar a más residentes en medicina familiar y enfermería de la misma especialidad en la GAI de Valdepeñas.