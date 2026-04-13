La Feria Provincial de Formación Profesional elige Valdepeñas para su segunda edición

500 alumnos de 27 centros educativos de Ciudad Real, que representan a 20 familias profesionales, está previsto que asistan a este evento donde habrá 69 estands y 21 empresas de la provincia, 12 de ellas de Valdepeñas.

La feria está dirigida a alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato con el fin de que tengan acceso a toda la información sobre la FP y sus salidas profesionales, como ha explicado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, señalando que hablamos de unos estudios con una media aproximada de inserción del 75%.

En este contexto, Caro ha recordado la apuesta del Gobierno regional por mejorar y fomentar la Formación Profesional, ofertando en Ciudad Real 274 ciclos formativos con 13 000 vacantes.

La II Feria de Formación Profesional de Ciudad Real se celebra este próximo miércoles en el Pabellón Ferial de Valdepeñas con talleres, demostraciones con 3D y realidad virtual, así como con diversas exposiciones de la oferta de formación profesional.