EDUCACIÓN

Feria de Formación Académica y Profesional en el IES Gregorio Prieto de Valdepeñas

El IES Gregorio Prieto propone una jornada con presencia de diversas facultades y escuelas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la UNED, así como otras entidades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el fin de proporcionar al alumnado una visión de las posibilidades tras su etapa en el centro.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Feria de Formación Académica y Profesional en el IES Gregorio Prieto de Valdepeñas

El IES Gregorio Prieto de Valdepeñas celebra hoy la Feria de Formación Académica y Profesional 2026 para ofrecer a su alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior orientación sobre las distintas posibilidades académicas y profesionales disponibles tras su etapa en el centro.

La actividad cuenta con la participación de diversas facultades y escuelas de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la UNED, así como de otras entidades, Guardia Civil y Ejército, como explica el director del instituto, David Espinosa.

Durante la jornada, microcharlas a cargo de representantes de las facultades y escuelas participantes, que disponen además de un espacio para ofrecer información personalizada y resolver dudas sobre itinerarios y procesos de acceso, una mesa redonda y una visita a las familias profesionales del IES Gregorio Prieto, con un recorrido guiado por sus talleres e instalaciones.

Feria de Formación Académica y Profesional 2026
Feria de Formación Académica y Profesional 2026 | I.E.S. Gregorio Prieto (Valdepeñas)

PRÓXIMA FERIA PROVINCIAL DE FP

En esta ocasión el Gregorio Prieto ha descartado realizar su feria comarcal de FP, ya que la Delegación de Educación de Ciudad Real organiza el próximo día 15 de abril, en Valdepeñas, una feria con presencia de institutos de toda la provincia, adelanta Espinosa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer