Ciudad Real cerró el año pasado con 7 800 parados menos y 11 000 puestos de trabajo creados

A diferencia de lo que ha ocurrido en el cómputo de Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real bajó el paro a lo largo del año 2025, según el Instituto Nacional de Estadística, que hoy ha publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al cuarto y último trimestre del pasado ejercicio.

En Ciudad Real el desempleo bajó en 7 800 personas, siendo la provincia de la región en la que más descendió el paro en 2025. Según la EPA, en esta provincia hay 28 500 desempleados.

Además, se crearon 11 000 puestos de trabajo a lo largo del año y en la provincia hay 207 400 ocupados.

La tasa de paro de Ciudad Real disminuye en 3,5 puntos y se sitúa al cierre del año pasado en el 12,09%, mientras que la tasa de actividad aumentó ligeramente hasta el 55,48%.

Por sexos, en la provincia de Ciudad Real hay 16 100 mujeres en paro frente a los 12 400 hombres en situación de desempleo.